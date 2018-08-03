"Динамо" – "Шахтер": букмекеры назвали фаворита матча

Шансы на победу "горняков" – 42%, динамовцев – 30%, на ничью – 28%

В пятницу, 3 августа, пройдет матч третьего тура чемпионата Украины по футболу между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером". Встреча состоится на НСК "Олимпийский" и начнется в 19:00. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Шахтер".

Напомним, что после двух туров в Премьер-лиге оба гранда идут без потерь. "Динамо" обыграло "Ворсклу" (1:0) и "Львов" (1:0), "Шахтер" разобрался с "Десной" (2:0) и "Арсеналом" (3:0).

В сегодняшнем поединке букмекеры считают фаворитом донецкий клуб. Котировки на победу "Шахтера" – 2.15, на победу "Динамо" – 3.10, на ничью – 3.20. В процентном соотношении

победа "Шахтера" – 42%, победа "Динамо" – 30%, ничья – 28%.

"Преимущество "Динамо" – хорошая физическая готовность, умение терпеть, много играть без мяча, навязывание борьбы. Они раньше стартуют в еврокубках, форсировали подготовку к сезону и командное движение у них сейчас чуть лучше. Плюс - над ними уже не довлеет "комплекс "Шахтера".

Главное достоинство "Шахтера" - наличие игроков, способных индивидуально решить исход матча. Большой плюс – возвращение Тайсона. А вообще обе команды настолько хорошо изучили друг друга, что уже научились превращать достоинства соперника в его недостатки.

Например, "Шахтер" хорошо контролирует мяч на своей половине, долго готовит атаки, разыгрывает комбинации в том числе через Пятова. Но если соперник играет очень высоко впереди, прессингует, такая тактика чревата ошибками, которые могут перечеркнуть все ее достоинства", – считает экс-игрок "Динамо" и "Шахтера" Александр Сопко.

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