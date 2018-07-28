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"Динамо" в компенсированное время вырвало победу у "Львова" в чемпионате Украины https://www.segodnya.ua/img/article/11583/52_main.1532805008.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11583/52_tn.1532805008.jpg Новости Победный гол первым же касанием забил вышедший на замену Назарий Русин
Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Фото ФК "Динамо"

"Динамо" в компенсированное время вырвало победу у "Львова" в чемпионате Украины

Победный гол первым же касанием забил вышедший на замену Назарий Русин

Киевское "Динамо" на последних секундах встречи вырвало победу у новичка Премьер-лиги ФК "Львов" в матче второго тура чемпионата Украины. Поединок состоялся во Львове на "Арене Львов". Несмотря на статус откровенного фаворита киевляне очень долго не могли пробить оборонные редуты соперника, хотя и провели практически весь матч в атаках.

Лишь в компенсированное время, вышедший минутой ранее, нападающий Назарий Русин первым же касанием открыл счет в матче. Ассистировал ему Александр Андриевский.

Динамовцы нанесли по воротам соперника 14 ударов, девять из которых оказались точными. Для сравнения, у "Львова" всего один удар по воротам – на 29-й секунде встречи Аугусту пробил практически с центрального круга над перекладиной.

"Львов" – "Динамо" – 0:1
Гол: Русин (90+2)

"Львов": Бандура, Западня (Тейлор, 64), Голиков, Воронин, Приймак (Рафаэл Сабино, 76), Аугусто Бруно, Волошинович (Панамби, 58), Адамюк, Каленчук, Парамонов, Бруно Дуарте.

"Динамо": Бойко, Кадар, Бурда, Морозюк, Кендзера, Цыганков, Че-Че (Сидорчук, 63), Гармаш (Андриевский, 58), Вербич, Буяльский, Беседин.

Предупреждение: Аугусто Бруно (77), Беседин (86)

Напомним, в этом матче Александр Хацкевич не смог рассчитывать на полузащитника Николая Шапаренко – он сломал нос в мате против "Ворсклы" в прошлом туре. Зато вернулись в обойму Никита Бурда и Денис Гармаш.

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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, ФК Львов
 
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