"Динамо" вдевятером пропустило три гола от "Вереса"

Киевляне сенсационно уступили во Львове

Поединок 21-го тура чемпионата Украины во Львове между Вересом и Динамо завершился неожиданной победой клуба из Ровного.

Счет в матче уже на 13-й минуте открыл Станислав Кулиш. А спустя 10 минут арбитр встречи назначил пенальти в ворота гостей, удалив за "фол последней надежды" Руслана Ротаня. 11-метровый реализовал Сергей Симинин.

Виктор Цыганков еще до перерыва сократил отставание после передачи от Вербича. Отметим, что Цыганков – единственный, кто забивает у киевлян в 2018 году.

После перерыва "Динамо" продолжило атаковать, но все карты команде Александра Хацкевича спутало удаление Никиты Бурды за фол в центре поля. Спустя некоторое время Сергей Симинин заработал второе предупреждение, но даже играя 10 на 9 "Верес" сумел еще раз забить Артуру Рудько.

"Верес" – "Динамо" – 3:1

Голы: Кулиш (13), Симинин (22, пен), Степанюк (82) – Цыганков (42)

"Верес": Бандура, Пепи (Мягков, 58), Симинин, Борзенко, Каменюка, Карасюк, Каленчук, Кожанов, Адамюк, Степанюк (Жулио Сезар, 90), Кулиш (Морозенко, 72).

"Динамо": Рудько, Бурда, Пиварич, Морозюк, Кадар, Цыганков (Гонсалес, 74), Вербич, Ротань, Буяльский, Беседин, Мораес (Гармаш, 46).

Предупреждения: Кадар (48), Морозюк (55), Бурда (58), Бандура (58), Симинин (65), Степанюк (82).

Удаления: Ротань (22), Бурда (67), Симинин (72).

Напомним, в прошлый четверг киевляне играли с АЕКом в 1/16 финала Лиги Европы. ПО сумме двух матчей в следующий раунд прошел украинский клуб. По результатам жеребьевки 1/8 финала их следующим соперником стал лимский "Лацио".