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"Динамо" взяло реванш у "Вереса" за позорное поражение https://www.segodnya.ua/img/article/11213/90_main.1520796634.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11213/90_tn.1520796634.jpg Новости Победу команде Хацкевича принес удар Жуниора Мораеса
Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Фото ФК "Динамо"

"Динамо" взяло реванш у "Вереса" за позорное поражение

Победу команде Хацкевича принес удар Жуниора Мораеса

Киевское "Динамо" в 23-м туре чемпионата Украины одержало реванш над "Вересом" за сенсационное поражение двухнедельной давности.

Отметим, что в заявку "Динамо" не попали Евгений Хачериди и Денис Гармаш – первый выпал из обоймы команды после неудачного матча с "Зарей", а второй наказан за удаление после финального свистка во встрече Лиги Европы с "Лацио" (0:0).

Счет в матче был открыт в первые 15 минут – Артем Беседин доиграл момент до конца и в прыжке сумел опередить голкипера "Вереса" Александра Бандуру, протолкнув мяч на Жуниора Мораеса. Бразилец спокойно расстрелял пустые ворота.

В дальнейшем киевляне создали еще несколько опасных моментов у ворот соперника, самым опасным из которых оказался удар через себя в падении Виталия Буяльского, но гостей спасла перекладина.

После перерыва самым активным у киевлян оказался Беньямин Вербич, но отличиться словенцу не удалось. В концовке встречи "Верес" организовал настоящий штурм на ворота Дениса Бойко, но повторить свой подвиг двухнедельной давности им не удалось.

"Динамо" – "Верес" – 1:0
Гол: Мораес (14)

"Динамо": Бойко, Кадар, Бурда, Пиварич, Кендзера, Шепелев, Вербич, Буяльский, Морозюк, Беседин (Мбокани, 74), Мораес (Шапаренко, 61).

"Верес": Бандура, Западня (Приймак, 87), Симинин, Адамюк, Каменюка, Карасюк, Морозенко (Мягков, 61), Кожанов (Пепи, 67), Борзенко, Степанюк, Кулиш.

Предупреждения: Симинин (21), Морозенко (47), Адамюк (51), Шапаренко (70).

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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, Верес Ровно

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