Динамовцы пригласили болельщиков на матч с "Шахтером"

Украинское дерби пройдет 3 августа в Киеве

В пятницу, 3 августа, в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится центральный матч третьего тура чемпионата Украины по футболу. Встречаются лучшие клубы страны – киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Начало встречи в 19:00.

Накануне матча футболисты "Динамо" записали видеообращение, в котором призвали болельщиков прийти на "Олимпийский" и поддержать команду в принципиальном дерби.

В турнирной таблице чемпионата Украины "Динамо" и "Шахтер" идут пока без потерь. На старте Премьер-лиги "Динамо" обыграло "Ворсклу" (1:0) и "Львов" (1:0), а "Шахтер" разобрался с "Десной" (2:0) и "Арсеналом" (3:0).

Напомним, что 21 июля "Динамо" и "Шахтер" открывали футбольный сезон поединком за Суперкубок Украины. Матч прошел в Одессе и завершился минимальной победой "Динамо" – 1:0. Победный гол забил Виталий Буяльский. Для киевлян – это седьмая победа в Суперкубке Украины за историю.

Ранее мы писали, что в украинской Премьер-лиге изменен регламент с нынешнего сезона. Теперь чемпион страны может определиться в "Золотом матче".