Донецкий "Шахтер" представил выездную форму

При производстве формы использовали 100% переработанного полиэстера

ФК "Шахтер" совместно с техническим спонсором Nike представил комплект выездной формы сезона-2018/19.

Следующий уровень – именно такой характер олицетворяет форма, выполненная в совершенно новых цветах: серо-бежевая с полосами. Традиционно для Nike экипировка сочетает в себе высокотехнологичность и инновационность.

Терморегулирующая технология Nike Dri-Fit 2 еще лучше испаряет влагу в зоне повышенного потоотделения. Благодаря этому футболки игроков будут оставаться сухими, легкими и комфортными. Лазерная перфорация и сетчатые вставки на спине обеспечат оптимальное охлаждение, так что футболистам ничто не помешает сфокусироваться на игре.

Заботясь об окружающей среде, при производстве формы Nike использовали 100% переработанного полиэстера.

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"Шахтер" дебютирует в новой форме 25 июля в матче 1-го тура украинский Премьер-лиги с "Десной". Начало в 19:00.

Напомним, "Шахтер" уже начал продажу абонементов на новый сезон. Гарантировать себе лучшее место на матчах Лиги чемпионов в Харькове и получить скидку на билеты в УПЛ можно уже сегодня тут.