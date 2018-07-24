  • Александрия
  • Арсенал
  • Ворскла
  • Десна
  • Динамо
  • Заря
  • Карпаты
  • Львов
  • Мариуполь
  • Олимпик
  • Черноморец
  • Шахтер
Вчера, 13:05  Версия для печати  Отправить другу
×
Донецкий "Шахтер" представил выездную форму https://www.segodnya.ua/img/article/11570/79_main.1532426724.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11570/79_tn.1532426724.jpg Новости При производстве формы использовали 100% переработанного полиэстера

Донецкий "Шахтер" представил выездную форму

При производстве формы использовали 100% переработанного полиэстера

ФК "Шахтер" совместно с техническим спонсором Nike представил комплект выездной формы сезона-2018/19. 

Следующий уровень – именно такой характер олицетворяет форма, выполненная в совершенно новых цветах: серо-бежевая с полосами. Традиционно для Nike экипировка сочетает в себе высокотехнологичность и инновационность.

Терморегулирующая технология Nike Dri-Fit 2 еще лучше испаряет влагу в зоне повышенного потоотделения. Благодаря этому футболки игроков будут оставаться сухими, легкими и комфортными. Лазерная перфорация и сетчатые вставки на спине обеспечат оптимальное охлаждение, так что футболистам ничто не помешает сфокусироваться на игре.

Заботясь об окружающей среде, при производстве формы Nike использовали 100% переработанного полиэстера.

"Шахтер" дебютирует в новой форме 25 июля в матче 1-го тура украинский Премьер-лиги с "Десной". Начало в 19:00.

Напомним, "Шахтер" уже начал продажу абонементов на новый сезон. Гарантировать себе лучшее место на матчах Лиги чемпионов в Харькове и получить скидку на билеты в УПЛ можно уже сегодня тут.
×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Тэги: футбол, Шахтер Донецк
 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2018 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"