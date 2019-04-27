Драма в Одессе: обзор матча "Черноморец" – "Ворскла" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5cc/475/b4d/5cc475b4d511a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5cc/475/b4d/5cc475b4d511a.jpg 2019-04-27T18:25:00+03:00 Новости Полтавский клуб забил два гола в концовке матча и заработал три очка

Сегодня стартовал 26-й тур чемпионата Украины по футбол, который открывали "Черноморец" и "Ворскла", команды из низшей части турнирной таблицы.

"Морякам" гораздо важнее было набрать очки, ведь они борются за сохранение прописки в Премьер-лиги, в то время, как "Ворскле" уже ничего не угрожает. Одесситы забили гол уже в дебюте встречи и долгое время вели в счете, при этом не реализовав в начале второго тайма пенальти. Однако пропустили в концовке два гола и потерпели обидное поражение.

"Черноморец" – "Ворскла" – 1:2 (1:0)

Голы: Вильхамссон (3) – Васин (84), Габелок (90+1)



"Черноморец": Кожухарь, Трубочкин, Грачев, Рыжук, Бабенко, Танчик, Норенков, Мусолитин, Морозенко, Коваль, (Чорний, 76), Вильямссон (Павлов, 77).



"Ворскла": Ткаченко, Кане, Мартыненко, Чеснаков, Петрович (Скляр, 81), Габелок, Шарпар, Ребенок (Артур Батиста, 88), Сапай, Васин, Коломоец (Гиоргадзе, 86).

Обзор матча "Черноморец" – "Ворскла"

Напомним, что главные матчи Премьер-лиги пройдут в воскресенье. Лидер первенства "Шахтер" без травмированных Марлоса, Майкона, Пятова и Степаненко, а также без дисквалифицированного Тайсона проведет гостевое дерби Донбасса с "Мариуполем". А "Динамо" встретится на выезде с неудобным для себя ФК "Львов", который в последнем матче одолел киевлян на их поле.