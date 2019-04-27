Драма в Одессе: обзор матча "Черноморец" – "Ворскла"//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5cc/475/b4d/5cc475b4d511a.jpg//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5cc/475/b4d/5cc475b4d511a.jpg2019-04-27T18:25:00+03:00Новости
Полтавский клуб забил два гола в концовке матча и заработал три очка
Драма в Одессе: обзор матча "Черноморец" – "Ворскла"
Полтавский клуб забил два гола в концовке матча и заработал три очка
"Морякам" гораздо важнее было набрать очки, ведь они борются за сохранение прописки в Премьер-лиги, в то время, как "Ворскле" уже ничего не угрожает. Одесситы забили гол уже в дебюте встречи и долгое время вели в счете, при этом не реализовав в начале второго тайма пенальти. Однако пропустили в концовке два гола и потерпели обидное поражение.
Напомним, что главные матчи Премьер-лиги пройдут в воскресенье. Лидер первенства "Шахтер" без травмированных Марлоса, Майкона, Пятова и Степаненко, а также без дисквалифицированного Тайсона проведет гостевое дерби Донбасса с "Мариуполем". А "Динамо" встретится на выезде с неудобным для себя ФК "Львов", который в последнем матче одолел киевлян на их поле.
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