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19 Мая 2018, 23:43  Версия для печати  Отправить другу
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ДТЭК подписал меморандум с ФК "Шахтер" и выделит 7 млн на спорт https://www.segodnya.ua/img/article/11398/11_main.1526763084.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11398/11_tn.1526763084.jpg Новости Футбольный клуб "Шахтер" поддерживает юных футболистов

ДТЭК подписал меморандум с ФК "Шахтер" и выделит 7 млн на спорт

Футбольный клуб "Шахтер" поддерживает юных футболистов

Любительскому футболу – зеленый свет! Он будет для всех желающих. Через неделю за финалом Лиги Чемпионов в Киеве будет наблюдать Украина и весь мир. Путь к тому, чтоб в одном из следующих матчей такого уровня участвовали украинские команды – развитие детского массового футбола. 

Товарищеский матч юных спортсменов – отличная тренировка перед финальными соревнованиями. Помогают и одновременно учат их чемпионы футболисты команды "Шахтер".

Клуб "Шахтер" всегда поддерживал юных спортсменов. Есть целый ряд социальных проектов. Вкладывать в развитие украинского футбола – нужно. Вырастить чемпионов – можно. Нужны тренировки с профессионалами, современные игровые поля и полноценный инвентарь. А еще финансирование. Свою помощь предложила энергетическая компания ДТЭК. С футбольным клубом "Шахтер" подписали меморандум и планируют выделить на спорт более 7 миллионов гривен.

"Это наш вклад в будущее не только тех городов, где мы работаем, но и в целом Украины. Подобным примером мы приглашаем и к взаимодействию украинские компании и показываем , что сегодня только крупный частный бизнес может сделать прорыв, поддерживая такие инициативы", – говорит генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Меморандум поддержит созданное благотворительное общество "Шахтер Сошиал". Организуются профессиональные условия для занятий спортом. Играть смогут все.

"Пришла идея создать фонд. Это фонд не прибыльный, все, что этот фонд будет получать, будет идти на развитие как массового футбола так и футбола для инвалидов и многие другие проекты", – объясняет генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин.

Благодаря сотрудничеству ДТЭК и "Шахтер Сошиал" по всей Украине построят профессиональные спортивные площадки. Тренировки будут бесплатными.

Накануне сообщалось, что "Шахтер" выиграл молодежный чемпионат Украины.

Напомним, "Шахтер" вышел на матч с "Динамо" в специальных футболках.

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Тэги: шахтер, футбол, футболист, ДТЭК, меморандум, Сергей Палкин, тренировки
 
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