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Дубль Банады за три минуты принес "Александрии" победу над "Ворсклой" https://www.segodnya.ua/img/article/11655/20_main.1535213159.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11655/20_tn.1535213159.jpg Новости "Александрия" одержала пятую победу в шести матчах на старте сезона в украинской Премьер-лиге
&quot;Александрия&quot; - &quot;Ворскла&quot; - 2:0. Фото fco.com.ua
"Александрия" - "Ворскла" - 2:0. Фото fco.com.ua

Дубль Банады за три минуты принес "Александрии" победу над "Ворсклой"

"Александрия" одержала пятую победу в шести матчах на старте сезона в украинской Премьер-лиге

В поединке шестого тура чемпионата Украины "Александрия" обыграла "Ворсклу". Поединок прошел в субботу в Александрии и завершился со счетом 2:0 в пользу команды Владимира Шарана. Победу хозяевам принес дубль Евгения Банады, который в первом тайме забил два мяча за три минуты.

Статистически преимущество "Александрии" огромное: удары по воротам 18:1, удары в створ ворот 7:0. После этого в активе "Александрии", которая в этом сезоне проиграла только "Динамо" (0:1), стало 15 очков. У "Ворсклы" осталось 6 очков.

В следующем туре "Александрия" 2 сентября на выезде сыграет с ФК "Львов", а "Ворскла" 31 августа примет "Черноморец".

"Александрия" – "Ворскла" – 2:0 (2:0)
Голы: Банада (15), Банада (17)
Желтые карточки: Протасов (50) – Артур (24), Шарпар (32), Ребенок (40), Чижов (60), Кравченко (62)

Позже в субботу пройдет еще один матч в чемпионате Украины: "Черноморец" примет "Динамо", начало – в 19:30.

Ранее в шестом туре был сыгран самый результативный матч нового сезона в Украине. "Шахтер" в День Независимости в донецком дерби, которое прошло в Киеве, обыграл "Олимпик" со счетом 5:2.


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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины, Ворскла Полтава, ФК Александрия, Евгений Банада
 
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