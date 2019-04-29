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Два гола до перерыва: обзор матча "Арсенал" – "Десна" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5cc/728/9bb/5cc7289bb411a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5cc/728/9bb/5cc7289bb411a.jpg Новости Киевский клуб обыграл лидера второй шестерки и покинул последнее место в УПЛ
Обыграли "Десну"
Обыграли "Десну"

Два гола до перерыва: обзор матча "Арсенал" – "Десна"

Киевский клуб обыграл лидера второй шестерки и покинул последнее место в УПЛ

Сегодня в Киеве завершился 26-й тур чемпионата Украины по футболу матчем "Арсенала" и черниговской "Десны". Гости доигрывают сезон ни на что не претендуя, а вот хозяевам очки нужны как воздух, чтобы остаться в Премьер-лиге. Более мотивированные "канониры" одержали победу – 2:0, забив оба мяча в первом тайме. Этот успех позволил "Арсеналу" покинуть последнее место в УПЛ, куда переместился одесский "Черноморец".

"Арсенал" – "Десна" – 2:0
Голы: Авагимян (11), Ориховский (27, с пен)

"Арсенал": Пидкивка, Сагуткин, Жичиков, Осман, Авагимян (Кадимян, 76), Ориховский, Липартия (Козак, 78), Калитвинцев, Домбровский, Башлай, Ковпак (Мудрик, 90).

"Десна": Литовка, Гитченко, Имереков, Слинкин (Волков, 54), Д. Фаворов, Картушов, Мостовой, Огиря, Якимов (Люлька, 46), Филиппов, Сергийчук (Хлебас, 78).

Желтые карточки: Слинкин (26), Имереков (30), Огиря (40), Филиппов (56)

Обзор матча "Арсенал" – "Десна"

Напомним, что ранее в 26 туре Премьер-лиги "Шахтер" на выезде обыграл "Мариуполь" со счетом 1:0. Интересно, что "горняки" по ходу матча не забили два пенальти: Жуниор Мораес пробил с "точки" мимо, а Алан Патрик не смог переиграть вратаря "Мариуполя".

В свою очередь, "Динамо" на выезде обыграло ФК "Львов". Матч завершился со счетом 1:0 в пользу команды Александра Хацкевича, которая доигрывала встречу вдевятером. В первом тайме был удален Никита Бурда, во втором в том же направлении последовал Томаш Кендзера. Единственный гол в матче забил Виталий Буяльский. 
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Источник: Сегодня|Спорт
чемпионат Украины, Арсенал Киев, Десна Чернигов
 
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