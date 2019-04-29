Два гола до перерыва: обзор матча "Арсенал" – "Десна"//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5cc/728/9bb/5cc7289bb411a.jpg//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5cc/728/9bb/5cc7289bb411a.jpg2019-04-29T19:39:10+03:00Новости
Киевский клуб обыграл лидера второй шестерки и покинул последнее место в УПЛ
Обыграли "Десну"
Два гола до перерыва: обзор матча "Арсенал" – "Десна"
Киевский клуб обыграл лидера второй шестерки и покинул последнее место в УПЛ
Сегодня в Киеве завершился 26-й тур чемпионата Украины по футболу матчем "Арсенала" и черниговской "Десны". Гости доигрывают сезон ни на что не претендуя, а вот хозяевам очки нужны как воздух, чтобы остаться в Премьер-лиге. Более мотивированные "канониры" одержали победу – 2:0, забив оба мяча в первом тайме. Этот успех позволил "Арсеналу" покинуть последнее место в УПЛ, куда переместился одесский "Черноморец".
В свою очередь, "Динамо" на выезде обыграло ФК "Львов". Матч завершился со счетом 1:0 в пользу команды Александра Хацкевича, которая доигрывала встречу вдевятером. В первом тайме был удален Никита Бурда, во втором в том же направлении последовал Томаш Кендзера. Единственный гол в матче забил Виталий Буяльский.
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