Два пенальти, три гола: обзор матча "Олимпик" – "Динамо"//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ea9/631/5c8ea9631bf0d.jpg//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ea9/631/5c8ea9631bf0d.jpg2019-03-17T22:09:18+02:00Новости
Все мячи в поединке Премьер-лиги были забиты в первом тайме
Цыганков забил с пенальти
Два пенальти, три гола: обзор матча "Олимпик" – "Динамо"
Все мячи в поединке Премьер-лиги были забиты в первом тайме
В субботу, 17 марта, состоялся матч 22 тура чемпионата Украины по футболу между донецким "Олимпиком" и киевским "Динамо". Это была последняя встреча клубов в нынешнем сезоне, поскольку на втором этапе Премьер-лиги "Динамо" будет бороться за чемпионство, а "Олимпик" – за выживание.
Подопечные Александра Хацкевича добыли не простую победу. Сначала команды обменялись голами с пенальти, а затем динамовцы реализовали быструю контратаку, после которой отличился Назарий Русин. Гол молодого форварда принес победу "Динамо".
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
Мы очень надеемся, что Вам нравится наш сайт, и мы каждый день работаем над тем, чтобы сделать его лучше. Для этого нам нужна Ваша помощь. Вы можете анонимно ответить на несколько вопросов.
Это займет у Вас не более 2 минут, после чего Вы сможете продолжить пользование сайтом.