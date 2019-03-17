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Два пенальти, три гола: обзор матча "Олимпик" – "Динамо" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ea9/631/5c8ea9631bf0d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ea9/631/5c8ea9631bf0d.jpg Новости Все мячи в поединке Премьер-лиги были забиты в первом тайме
Цыганков забил с пенальти
Цыганков забил с пенальти

Два пенальти, три гола: обзор матча "Олимпик" – "Динамо"

Все мячи в поединке Премьер-лиги были забиты в первом тайме

В субботу, 17 марта, состоялся матч 22 тура чемпионата Украины по футболу между донецким "Олимпиком" и киевским "Динамо". Это была последняя встреча клубов в нынешнем сезоне, поскольку на втором этапе Премьер-лиги "Динамо" будет бороться за чемпионство, а "Олимпик" – за выживание.

Подопечные Александра Хацкевича добыли не простую победу. Сначала команды обменялись голами с пенальти, а затем динамовцы реализовали быструю контратаку, после которой отличился Назарий Русин. Гол молодого форварда принес победу "Динамо".

"Олимпик" – "Динамо" – 1:2
Голы: Гай (27, пен.) - Цыганков (13, пен.), Русин (39)

"Олимпик": Халими, Снурницын, Гришко, Цымбалюк, Гай, Кольцов (Кравчук, 63), Ксенз, Г. Пасич (Шиндер, 81), Политыло, Балашов (Дегтярев, 62), Диейе.

"Динамо": Бойко, Бурда, Кадар, Кендзера, Миколенко, Шепелев, Цыганков, Сидклей, Гармаш (Шапаренко, 67), Буяльский, Русин (Вербич, 86).

Предупреждения: Диейе (59) – Русин (28), Бурда (44), Кадар (58)

Обзор первого тайма матча "Олимпик" – "Динамо":

Обзор второго тайма матча "Олимпик" – "Динамо":
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Источник: Сегодня|Спорт
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