Два пенальти в помощь: обзор матча "Мариуполь" – "Олимпик" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/160/9a3/5c71609a3e17c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/160/9a3/5c71609a3e17c.jpg 2019-02-23T17:03:03+02:00 Новости В 19 туре УПЛ мариупольцы добыли волевую победу над донецким клубом

Сегодня стартовал 19-й тур украинской Премьер-лиги матчем "Мариуполь" – "Олимпик". Гости первыми открыли счет, однако затем в ворота "Олимпика" были назначены два пенальти, которые реализовали Пихаленок и Борячук.

После встречи наставник "Олимпика" Вячеслав Шевчук пожаловался на судейство. "Судьи опять будут извиняться? В каждом матче ошибки. Нужно наказывать этих ребят. Зачем уничтожать команду? Потом подходят, извиняются. Этот тоже будет звонить? Если спорный момент – не принимай решение", – заявил Шевчук.

"Мариуполь" – "Олимпик" – 2:1

Голы: Пихаленок (45+3, пен.), Борячук (48, пен.) – Г. Пасич (26)

"Мариуполь": Худжамов, Быков, Чоботенко, Демири, Мишнев, Пихаленок, Полегенько, Федорчук (Игнатенко, 66), Борячук, Зубков (Тищенко, 85), Вакула (Чурко, 79).

"Олимпик": Махновский, Гришко, Цымбалюк, Гай, Вантух (Балашов, 79), Е. Пасич, Г. Пасич, Ксенз, Кольцов (Шиндер, 86), Диейе, Дегтярев, (Тейшейра, 66).

Предупреждения: Федорчук (19) – Махновский (45)

Обзор матча "Мариуполь" – "Олимпик":

Центральный матч тура будет сыгран в понедельник, когда лидер сезона "Шахтер" встретится с третьей командой в таблице ЧУ "Александрией". Накануне поединка свое мнение о матче в комментарии segodnya.ua высказал наставник "Николаева" Сергей Шищенко.