Два пенальти в помощь: обзор матча "Мариуполь" – "Олимпик"//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/160/9a3/5c71609a3e17c.jpg//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/160/9a3/5c71609a3e17c.jpg2019-02-23T17:03:03+02:00Новости
В 19 туре УПЛ мариупольцы добыли волевую победу над донецким клубом
"Мариуполь" дома победил "Олимпик"
Два пенальти в помощь: обзор матча "Мариуполь" – "Олимпик"
В 19 туре УПЛ мариупольцы добыли волевую победу над донецким клубом
Сегодня стартовал 19-й тур украинской Премьер-лиги матчем "Мариуполь" – "Олимпик". Гости первыми открыли счет, однако затем в ворота "Олимпика" были назначены два пенальти, которые реализовали Пихаленок и Борячук.
После встречи наставник "Олимпика" Вячеслав Шевчук пожаловался на судейство. "Судьи опять будут извиняться? В каждом матче ошибки. Нужно наказывать этих ребят. Зачем уничтожать команду? Потом подходят, извиняются. Этот тоже будет звонить? Если спорный момент – не принимай решение", – заявил Шевчук.
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