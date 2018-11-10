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Экс-форвард сборной Украины во Львове решил сложную для "Динамо" задачу https://www.segodnya.ua/img/article/11875/94_main.1541858457.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11875/94_tn.1541858457.jpg Новости В матче "Львов" – "Олимпик" соперники обменялись забитыми голами
Антон Шиндер. Фото olimpik.com.ua
Антон Шиндер. Фото olimpik.com.ua

Экс-форвард сборной Украины во Львове решил сложную для "Динамо" задачу

В матче "Львов" – "Олимпик" соперники обменялись забитыми голами

Программу 15-го тура чемпионата Украины по футболу начали "Львов" и "Олимпик" матчем в столице Галичины. Львовяне еще никогда не обыгрывали этот донецкий клуб (два поражения и ничья) и были близки к тому, чтобы оформить первую победу. Как и две недели назад в игре с "Динамо", счет голам в матче открыл бразилец Тейлор в середине первого тайма.

Но если киевляне не нашли аргументов, чтобы хотя бы отыграться, то принимающий соперников как раз на столичном стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского "Олимпик" с задачей справился. Опытная команда молодого тренерского тандема Вячеслав Шевчук – Руслан Ротань отыгралась после атаки по левому краю. Балашов и Немчанинов разыграли комбинацию, а прострел последнего в гол превратил Шиндер.

Это первый официальный мяч экс-нападающего сборной Украины с апреля 2018 года. Тогда он выступал еще в Казахстане за "Тобол". В "Олимпик" Шиндер перебрался пару недель назад.

Игра не была скучной, но больше голов зрители не увидели. 

"Львов" – "Олимпик" – 1:1

Голы: Тейлор (27) – Шиндер (63).

"Львов": Сарнавский – Мартан, Борзенко, Парамонов, Адамюк – Жонатан – Тейлор, Араужо (Приймак, 59), Сабино, Голиков (Янчак, 89) – Жулио Сезар.

"Олимпик": Махновский – Зубейко, Гришко, Кравченко, Немчанинов – Вакуленко (Тейшейра, 58) – Ксенз (Е.Пасич, 83), Гай, Политыло, Балашов – Шиндер (Билоног, 90).

"Львов" набрал 18 очков (7-е место в турнирной таблице) и догнал "Зарю", а "Олимпик" набрал 16 очков (10-е место) и догнал "Карпаты". Сегодня "Заря" и "Карпаты", к слову, будут выяснять отношения в Запорожье.

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Тэги: чемпионат Украины, Антон Шиндер, Олимпик Донецк, ФК Львов, Лукас Тейлор
 
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