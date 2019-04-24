Экс-форвард "Шахтера": "Киевлянам придется чем-то удивлять соперника"

Алексей Белик поделился ожиданиями от предстоящего дерби в Премьер-лиге
Экс-форвард "Шахтера" и сборной Украины поделился своими ожиданиями перед матчем бывшего клуба против "Динамо". Игра состоится сегодня на НСК "Олимпийский". Начало в 18:30. Онлайн-трансляция матча "Динамо" – "Шахтер".
- Надеюсь, что мы увидим яркую игру, в которой футболисты будут уважать друг друга. Лично я, конечно же, буду болеть за "Шахтер".
- Кто, на ваш взгляд, будет фаворитом на этот раз?
- Считаю, что многие факторы играют на руку дончанам. В общем Хацкевич играет хорошо против "Шахтера" Фонсеки. Однако на этот раз "Динамо" необходима лишь победа, а успешная тактика киевлян в последних играх против "горняков" строилась именно на контратаках. Поэтому мне очень интересно, какую тактику выберет Александр Николаевич. Понятно, что в позиционном футболе "Шахтер" имеет лучшие шансы, поэтому киевлянам придется чем-то удивлять соперника, а следовательно рисковать.
- На ваш взгляд, градус противостояния между командами все еще высок?
- Вполне. Ребята очень заряжены на борьбу, иногда даже слишком. Я лично хочу увидеть красивый футбол, и желательно без красных карточек. Во всяком случае без откровенной грубости.
- Какими матчи "Динамо" против "Шахтера" были в ваше время?
- Какой бы статус матч между "Динамо" и "Шахтером" не имел, каков бы разрыв в очках не был бы, и в мое время, и сейчас это игры высокого уровня. Такие матчи всегда запоминаются. Но хочется, чтобы они запомнились хорошей и честной игрой с уважением друг к другу.
24 апреля. Матч Динамо -Шахтер
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