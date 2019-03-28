Эксперт: "Сачко и "Ворскла" идеально подходили друг другу. Но подводные камни сыграли свою роль"
Кинзерский Эдуард
//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c77/ea6/5c9c77ea62743.jpg//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c77/ea6/5c9c77ea62743.jpg2019-03-28T09:30:00+02:00Новости
Виктор Грачев считает, что Сачко нужно искать работу за пределами Украины
Василий Сачко
Эксперт: "Сачко и "Ворскла" идеально подходили друг другу. Но подводные камни сыграли свою роль"
Виктор Грачев считает, что Сачко нужно искать работу за пределами Украины
"Сачко и "Ворскла" идеально подходили друг другу. Он знал там все и всех, сделал себе имя в Полтаве, еще будучи игроком. К нему очень хорошо относились болельщики, – сказал нам футбольный эксперт Виктор Грачев, живущий в Полтаве. – "Будь "Ворскла" более благополучной командой, Сачко работал бы здесь еще долго. Но когда не все в порядке с финансами, нервотрепки и "подводных течений" не избежать: в отношениях с футболистами, руководством. Все это наслаивалось. До какого-то периода Сачко удавалось держать команду в тонусе и выжать из нее все, что можно было в этих условиях. Энтузиазма добавили прошлогодняя "бронза" и участие в Лиге Европы. Но наступил момент, когда энтузиазм закончился, а ситуация кардинально не поменялась. И тогда начались непонятные моменты. Ведущие игроки стали выпадать из состава, оказываясь больными или травмированными, получая ненужные карточки. Весной ведь задача была очень простой – взять три очка в четырех матчах. И не выполнили! Подводные камни сыграли свою роль".
"Сегодня у нас много безработных тренеров, а команд становится все меньше. Найти работу в Украине очень сложно, – продолжает Грачев. – Проще трудоустроиться в ближнем зарубежье – Азербайджан, Казахстан, Узбекистан. Наши тренеры там весьма востребованы, тем более Сачко давал результат, то есть имя себе сделал. Если у Василия Викторовича есть агент, который этим займется, он вполне может оказаться в одной из бывших республик СССР. Опыт заграничной работы пойдет ему на пользу, для будущей тренерской карьеры. Ему ведь только 43 года, а это самое начало".
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
Мы очень надеемся, что Вам нравится наш сайт, и мы каждый день работаем над тем, чтобы сделать его лучше. Для этого нам нужна Ваша помощь. Вы можете анонимно ответить на несколько вопросов.
Это займет у Вас не более 2 минут, после чего Вы сможете продолжить пользование сайтом.