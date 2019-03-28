Эксперт: "Сачко и "Ворскла" идеально подходили друг другу. Но подводные камни сыграли свою роль" Кинзерский Эдуард //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c77/ea6/5c9c77ea62743.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c77/ea6/5c9c77ea62743.jpg 2019-03-28T09:30:00+02:00 Новости Виктор Грачев считает, что Сачко нужно искать работу за пределами Украины

Вчера УПЛ лишилась тренера-старожила лиги: Василий Сачко и "Ворскла", которую он возглавлял 6 сезонов, трижды выводя "бело-зеленых" в еврокубки, решили прекратить сотрудничество. Набрав лишь 2 очка в четырех весенних турах, команда осталась за бортом топ-шестерки, которая разыграет медали и европутевки во 2-м этапе чемпионата.

"Сачко и "Ворскла" идеально подходили друг другу. Он знал там все и всех, сделал себе имя в Полтаве, еще будучи игроком. К нему очень хорошо относились болельщики, – сказал нам футбольный эксперт Виктор Грачев, живущий в Полтаве. – "Будь "Ворскла" более благополучной командой, Сачко работал бы здесь еще долго. Но когда не все в порядке с финансами, нервотрепки и "подводных течений" не избежать: в отношениях с футболистами, руководством. Все это наслаивалось. До какого-то периода Сачко удавалось держать команду в тонусе и выжать из нее все, что можно было в этих условиях. Энтузиазма добавили прошлогодняя "бронза" и участие в Лиге Европы. Но наступил момент, когда энтузиазм закончился, а ситуация кардинально не поменялась. И тогда начались непонятные моменты. Ведущие игроки стали выпадать из состава, оказываясь больными или травмированными, получая ненужные карточки. Весной ведь задача была очень простой – взять три очка в четырех матчах. И не выполнили! Подводные камни сыграли свою роль".

Кстати, ранее появилась информация, что "Ворсклу" может возглавить лучший тренер Премьер-лиги 2017 года.

Будущее Сачко?

"Сегодня у нас много безработных тренеров, а команд становится все меньше. Найти работу в Украине очень сложно, – продолжает Грачев. – Проще трудоустроиться в ближнем зарубежье – Азербайджан, Казахстан, Узбекистан. Наши тренеры там весьма востребованы, тем более Сачко давал результат, то есть имя себе сделал. Если у Василия Викторовича есть агент, который этим займется, он вполне может оказаться в одной из бывших республик СССР. Опыт заграничной работы пойдет ему на пользу, для будущей тренерской карьеры. Ему ведь только 43 года, а это самое начало".

Это вторая тренерская отставка в украинской Премьер-лиге в нынешнем году. Ранее с поста главного тренера киевского "Арсенала" ушел Вячеслав Грозный, которого сменил Игорь Леонов.