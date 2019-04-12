Эксперт: "Заря" должна воспользоваться отсутствием Марлоса и Мораеса" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5cb/0b4/fbd/5cb0b4fbd7dad.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5cb/0b4/fbd/5cb0b4fbd7dad.jpg 2019-04-12T18:57:23+03:00 Новости Украинский тренер считает, что для луганчан матчи с горняками всегда особенные

В субботу "Шахтер" примет в Харькове "Зарю" в 24-м туре чемпионата Украины. Известный украинский тренер Анатолий Чанцев считает, что луганский клуб всегда играет с особым настроем против "горняков", потому что "Шахтер" показывает самый зрелищный футбол, имея в наличии таких техничных игроков, а предстоящий матч станет для них важнейшим с точки зрения турнирной борьбы, ведь сейчас отставание от идущей третьей "Александрии" составляет 9 очков. Ранее свое мнение о матче высказал Андрей Воробей: "Думаю, Фонсека подарит Вернидубу портвейн после матча в Харькове".

Экс-тренер "Зари" выразил сожаление, что в матче не сможет принять участие травмированный Марлос. Также горнякам не сможет помочь отстраненный за перебор карточек Жуниор Мораес.

"Конечно жалко, что на эту игру не будет готов Марлос, потому что он один из ключевых игроков для атакующих действий команды. Его отсутствие существенным образом скажется на атакующих действиях "Шахтера". Мораес сейчас играет все игры, его игра всегда агрессивная, с максимальной самоотдачей. Он терроризирует оборону любой команды, поэтому равноценной замены ему просто нет. И если сложить эти две позиции – правого атакующего полузащитника и чистого нападающего, то безусловно это ударит по всей команде" – сказал специалист.

Чанцев заявил, что "Заря" должна попытаться воспользоваться ситуацией с кадровыми проблемами лидера турнирной таблицы, но также он уверен, что Паулу Фонсека сможет найти замену лидерам команды.

"Ни в коем случае не хочу сказать, что "Шахтер" будет как-то бледно выглядеть, я думаю, что Фонсека что-то придумает и у него есть атакующие игроки, новенькие есть, а вот кого он поставит – будем смотреть. Может из-за этой ситуации игра приобретет еще более интересный и интригующий характер", – поделился ожиданиями Анатолий Дмитриевич.

На игре команд не должны сказаться тяжелые поединки в Кубке Украины, где "Заря" в основное время одолела "Львов", а Шахтер после изнурительных 120 минут лишь в серии пенальти обыграл "Динамо".

"Я не думаю, что это скажется на "Шахтере", потому что у них есть достаточно времени. Полное восстановление занимает 72 часа. Поэтому с сегодняшними возможностями для восстановления, тем более "Шахтера", с этим вообще никаких проблем не будет. Все игроки, которые в обойме, будут готовы на 100%", – считает тренер.

Также эксперт предположил, какой зрительский интерес вызовет в Харькове поединок "Шахтера" с "Зарей", учитывая, что на прошлых выходных поединок "горняков" в Кубке Украины против "Динамо" посетило больше 30 тысяч зрителей.

"Лично я всегда радуюсь и приятно смотреть, когда стадион наполняется максимальным количеством людей. Это радует и игроков, и создает атмосферу для самих болельщиков. Поэтому лично для меня всегда праздник, когда приходит много людей. Редко сейчас получается видеть такое, но все-таки я думаю, что матч "Шахтер" – "Заря" очень интересный. Называть какую-то конкретную цифру я не могу, но по сравнению с матчами, когда играют какие-то другие команды, на этом матче будет достаточное количество людей, которые будут поддерживать команды и создадут классную атмосферу, которая будет радовать и футболистов, и самих болельщиков", – резюмировал Чанцев.

Также сообщалось, что футболисты "Шахтера" перед игрой с "Зарей" получили в свое распоряжение брендированный самолет. В украинском спорте подобное произошло впервые.