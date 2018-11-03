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Сегодня, 09:19  Версия для печати  Отправить другу
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Экспертное мнение: "Шахтер" ближе "Динамо" к победе в Харькове https://www.segodnya.ua/img/article/11853/52_main.1541229637.png https://www.segodnya.ua/img/article/11853/52_tn.1541229637.png Новости Букмекеры – как украинские, так и европейские – больше верят в успех "Шахтера"
Афиша матча. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Афиша матча. Фото ФК "Шахтер"

Экспертное мнение: "Шахтер" ближе "Динамо" к победе в Харькове

Букмекеры – как украинские, так и европейские – больше верят в успех "Шахтера"

В сегодняшнем поединке 14-го тура чемпионата Украины "Шахтер" – "Динамо", который начнется на харьковском стадионе "Металлист" в 17:00 (следить за онлайн трансляцией игры – здесь), безусловным фаворитом считается донецкий клуб. Так считают ведущие букмекерские конторы как Украины, так и Европы. И в их прогнозах есть логика, которая опирается на последние результаты.

За последние три месяца "Шахтер" допустил четыре осечки в официальных матчах, но три из них – в Лиге чемпионов, где соперники, учитывая наши реалии, совсем другого калибра. И только одна осечка за три месяца состоялась на внутренней арене – ничья с "Зарей" (1:1) 7 октября.

У "Динамо" возникли те же проблемы на международном фронте (хотя в Лиге Европы соперники типа "Астаны" и "Яблонца" – не ровня "Манчестер Сити" или "Лиону"), однако в последнем туре киевляне увезли победу с выезда в гости к "Ренну". Но именно после успеха во Франции подопечные Александра Хацкевича провалились в чемпионате Украины, проиграв "Львову" после пяти кряду побед в УПЛ с общим счетом 9:0. Львовяне забили единственный мяч и не позволили грозному сопернику отыграться.

А 31 октября киевляне заставили понервничать своих поклонников в выездном матче 1/8 финала Кубка Украины с командой Второй лиги – закарпатским "Минаем". Первый тайм остался за хозяевами, но после перерыва разница в классе все же дала о себе знать – 3:1.

Поэтому неудивительно, что в Европе коэффициент на победу "Шахтера" в сегодняшнем матче – 1,7, а на победу "Динамо" – 4,4 (ничья оценивается в 3,5).

В Украине в киевлян верят еще меньше: "Шахтер" – 1,7, "Динамо" – 4,65, ничья – 4,05. При этом самым вероятным итогом первого тайма является именно ничья.

В то же время не забываем, что у "Шахтера" никак не получается одолеть "Динамо" в Харькове в рамках чемпионата страны (1 ничья при 3 поражениях). А в целом "оранжево-черные" ныне имеют в своем пассиве 6-матчевую безвыигрышную серию во встречах с "бело-синими" в ЧУ.

Кстати, стадион "Металлист", где пройдет сегодняшний матч, может принять Суперкубок УЕФА в 2021 году. ФФУ планирует подать в УЕФА заявку на проведение этого поединка в Харькове. Среди потенциальных соперников – Минск, Хельсинки и Белфаст.

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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: букмекеры, Динамо Киев, Шахтер Донецк
 
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