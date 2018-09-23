Фабрицио Раванелли назвал причину ухода из "Арсенала"

По словам тренера, футболисты жалуются о невыплате зарплат

Фабрицио Раванелли подал в отставку после матча с донецким "Олимпиком". После поражения от донецкого клуба со счетом – 1:3 итальянский специалист долго не выходил из раздевалки, куда пришло руководство киевского "Арсенала". По итогам разговора Фабрицио Раванелли вышел к прессе и объявил о своем решении прекратить работу с киевским клубом. При том, отвечая на вопрос, кто был инициатором отставки Раванелли сказал, что это была его личная инициатива.

"Мой контракт не выполнен. Вместо того, чтобы ценить меня, профессионализм нашей тренерской команды, были постоянные атаки со стороны президента клуба Пирича. Он не знает о трудностях, которые присутствую в команде. Игроки жалуются о невыплате зарплат", – заявил Раванелли.

Фабрицио Раванелли пришел в "Арсенал" этим летом, сменив на посту главного тренера Сергея Литовченко. Под его руководством команда в стартовых восьми турах набрала всего 4 очка, из-за чего располагается на последнем месте в УПЛ.

До Украины единственным местом работы в качестве главного тренера для Раванелли был французский "Аяччо". В 2013 году Раванелли возглавил "медведей", но 1 победа, 4 ничьих и 8 поражений не позволили сохранить работу итальянскому специалисту.