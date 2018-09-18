Фабрицио Раванелли покинет пост главного тренера "Арсенала"

"Канониры" занимают последнее место в турнирной таблице УПЛ

Президент киевского "Арсенала" Ивица Пирич в интервью Sport Arena дал понять, что на посту главного тренера команды произойдут изменения. Клуб расстанется с Фабрицио Раванелли, под руководством которого "Арсенал" неудачно начал сезон.

"К сожалению, в последнем туре "Арсенал" снова проиграл, не сумев зацепиться за очки в матче с "Десной". Мы все ждали и ждем от команды лучших результатов. Но, к сожалению, по-прежнему находимся на самом дне турнирной таблицы.

Безусловно, Фабрицио Раванелли пришел в "Арсенал" как специалист с именем, мы надеялись и верили, что он сможет дать новый импульс нашей команде для выступления в Премьер-лиге. Увы, результаты плачевны, поэтому в этой ситуации надо думать о том, как выйти из сложившегося положения. Мы с большим уважением относимся к Раванелли и к его тренерскому таланту. Мы начинали наше сотрудничество на взаимном уважении, надеемся, что в таких же отношениях, по-джентельменски расстанемся, и сам Раванелли понимает сложившуюся ситуацию.

На мой взгляд, в "Арсенале" пришло время перемен на посту главного тренера. Пока мы окончательно не завязли на дне турнирной таблицы, команде необходимо встряхнуться и уже с новым тренером постараться как можно быстрее выйти из этого пике, чтобы сохранить за собой место в Премьер-лиге", – сказал Пирич.

Фабрицио Раванелли пришел в "Арсенал" этим летом, сменив на посту главного тренера Сергея Литовченко. Под его руководством команда в стартовых восьми турах набрала всего 4 очка, из-за чего располагается на последнем месте в УПЛ.