Фатальная ничья: обзор матча "Карпаты" – "Мариуполь"//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e90/aeb/5c8e90aeb6c4c.jpg//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e90/aeb/5c8e90aeb6c4c.jpg2019-03-17T20:23:47+02:00Новости
Мариупольцы потеряли очки, что может поставить крест на их попадание в ТОП-6
Понде сравнял счет в матче
Фатальная ничья: обзор матча "Карпаты" – "Мариуполь"
Мариупольцы потеряли очки, что может поставить крест на их попадание в ТОП-6
В субботу, 17 марта, состоялся матч 22 тура чемпионата Украины по футболу между львовскими "Карпатами" и "Мариуполем". Команды в первом тайме обменялись голами, а после перерыва Марьян Швед должен был приносить победу хозяевам, но не реализовал выход один на один.
Таким образом, "Мариуполь" остался в подвисшем состоянии. Если завтра "Арсенал" не проиграет "Ворскле", то "Мариуполь" останется в ТОП-6, в случае победы полтавчан, то именно они будут бороться за еврокубки на втором этапе чемпионата Украины.
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