Фатальная ничья: обзор матча "Карпаты" – "Мариуполь" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e90/aeb/5c8e90aeb6c4c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e90/aeb/5c8e90aeb6c4c.jpg 2019-03-17T20:23:47+02:00 Новости Мариупольцы потеряли очки, что может поставить крест на их попадание в ТОП-6

В субботу, 17 марта, состоялся матч 22 тура чемпионата Украины по футболу между львовскими "Карпатами" и "Мариуполем". Команды в первом тайме обменялись голами, а после перерыва Марьян Швед должен был приносить победу хозяевам, но не реализовал выход один на один.

Таким образом, "Мариуполь" остался в подвисшем состоянии. Если завтра "Арсенал" не проиграет "Ворскле", то "Мариуполь" останется в ТОП-6, в случае победы полтавчан, то именно они будут бороться за еврокубки на втором этапе чемпионата Украины.

"Карпаты" – "Мариуполь" – 1:1

Голы: Понде (32) - Зубков (9)



"Карпаты": Пеньков, Мегремич, Сандохадзе, Папа Гуйе, Толочко, Ди Франко, Мякушко (Бусько, 90), Швед, Гуцуляк, Йода (Дебелко, 60), Понде (Варгас, 79).



"Мариуполь": Худжамов, Яворский, Чоботенко, Федорчук, Демири, Мишнев (Игнатенко, 89), Пихаленок, Полегенько, Борячук (Путря, 68), Зубков, Вакула (Чурко, 83).



Предупреждения: Гуцуляк (45), Толочко (51), Дебелко (73) – Демири (14), Мишнев (21), Яворский (41), Зубков (92).

ВИДЕО ГОЛА ЗУБКОВА

ВИДЕО ГОЛА ПОНДЕ

ВИДЕО ВЫХОДА ОДИН НА ОДИН ШВЕДА