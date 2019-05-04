Фиаско "Динамо": обзор матча с "Александрией" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5cc/dd0/10c/5ccdd010cd390.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5cc/dd0/10c/5ccdd010cd390.jpg 2019-05-04T20:47:32+03:00 Новости Киевляне сыграли вничью и еще больше отстали от лидирующего "Шахтера"

Киевское "Динамо" своими руками похоронило золотую интригу Премьер-лиги. В 27 туре чемпионата Украины по футболу динамовцы на своем поле сыграли вничью с "Александрией". Гостям удался быстрый гол, когда нерасторопностью киевской защиты воспользовался Лучкевич. А отыграться "Динамо" смогло лишь во втором тайме, это вышедший на замену Русин замкнул передачу в штрафную.

"Динамо" теряет очки и за пять туров до конца чемпионата отстает от "Шахтера" на девять пунктов. А вот "Александрия" практически гарантировала себе бронзовые награды. Отыграть десять очков отставания "Заре" будет крайне сложно.

"Динамо" – "Александрия" – 1:1

Голы: Русин (65) – Лучкевич (8)

"Динамо": Бущан, Кадар, Миколенко, Шабанов, Буяльский, Кравченко (Исаенко, 88), Андриевский, Цитаишвили (Шапаренко, 46), Шепелев (Русин, 60), Де Пена, Цыганков.

"Александрия": Панькив, Бабогло, Банада, Шендрик (Дедечко, 54), Пашаев, Цуриков (Ковалец, 32), Ситало, Полярус, Лучкевич (Гречишкин, 26), Запорожан, Задерака.

Предупреждения: Кравченко (45) – Бабогло (36), Гречишкин (89).

Обзор матча "Динамо" – "Александрия: