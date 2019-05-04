Фиаско "Динамо": обзор матча с "Александрией"//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5cc/dd0/10c/5ccdd010cd390.jpg//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5cc/dd0/10c/5ccdd010cd390.jpg2019-05-04T20:47:32+03:00Новости
Киевляне сыграли вничью и еще больше отстали от лидирующего "Шахтера"
Ничья на "Олимпийском"
Фиаско "Динамо": обзор матча с "Александрией"
Киевляне сыграли вничью и еще больше отстали от лидирующего "Шахтера"
Киевское "Динамо" своими руками похоронило золотую интригу Премьер-лиги. В 27 туре чемпионата Украины по футболу динамовцы на своем поле сыграли вничью с "Александрией". Гостям удался быстрый гол, когда нерасторопностью киевской защиты воспользовался Лучкевич. А отыграться "Динамо" смогло лишь во втором тайме, это вышедший на замену Русин замкнул передачу в штрафную.
"Динамо" теряет очки и за пять туров до конца чемпионата отстает от "Шахтера" на девять пунктов. А вот "Александрия" практически гарантировала себе бронзовые награды. Отыграть десять очков отставания "Заре" будет крайне сложно.
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