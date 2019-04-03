ФК "Мариуполь" сделал себе хороший подарок в День рождения//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4fe/554/5ca4fe554adb1.png//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4fe/554/5ca4fe554adb1.png2019-04-03T21:41:33+03:00Новости
Приазовцы добыли волевую победу над "Львовом", хозяева доигрывали встречу в меньшинстве
"Мариуполь" добыл три очка во Львове
ФК "Мариуполь" сделал себе хороший подарок в День рождения
Приазовцы добыли волевую победу над "Львовом", хозяева доигрывали встречу в меньшинстве
В среду, 3 апреля, состоялся матч 23 тура чемпионата Украины по футболу между "Львовом" и "Мариуполем". Поединок вышел богатым на голы. И завершился победой приазовцев, которые сегодня отмечают 59-летие со дня основания.
Хозяева открыли счет в середине первого тайма. Велозо здорово пробил со штрафного. "Мариуполь" отыгрался после перерыва. Мартан сфолил в штрафной, получил вторую желтую карточку и покинул поле. Зубков четко реализовал пенальти. А потом гости вышли вперед, Борячук замкнул прострел в штрафную. Вскоре Зубков оформил дубль, шикарным ударом из-за штрафной. Почти тут же Приймак вернул интригу, пробив в угол. К концу поединка команды еще обменялись опасными моментами, но счет на табло так и не изменился.
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