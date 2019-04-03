  • Александрия
  • Арсенал
  • Ворскла
  • Десна
  • Динамо
  • Заря
  • Карпаты
  • Львов
  • Мариуполь
  • Олимпик
  • Черноморец
  • Шахтер
Сегодня, 21:41
ФК "Мариуполь" сделал себе хороший подарок в День рождения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4fe/554/5ca4fe554adb1.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4fe/554/5ca4fe554adb1.png Новости Приазовцы добыли волевую победу над "Львовом", хозяева доигрывали встречу в меньшинстве
"Мариуполь" добыл три очка во Львове
"Мариуполь" добыл три очка во Львове

ФК "Мариуполь" сделал себе хороший подарок в День рождения

Приазовцы добыли волевую победу над "Львовом", хозяева доигрывали встречу в меньшинстве

В среду, 3 апреля, состоялся матч 23 тура чемпионата Украины по футболу между "Львовом" и "Мариуполем". Поединок вышел богатым на голы. И завершился победой приазовцев, которые сегодня отмечают 59-летие со дня основания.

Хозяева открыли счет в середине первого тайма. Велозо здорово пробил со штрафного. "Мариуполь" отыгрался после перерыва. Мартан сфолил в штрафной, получил вторую желтую карточку и покинул поле. Зубков четко реализовал пенальти. А потом гости вышли вперед, Борячук замкнул прострел в штрафную. Вскоре Зубков оформил дубль, шикарным ударом из-за штрафной. Почти тут же Приймак вернул интригу, пробив в угол. К концу поединка команды еще обменялись опасными моментами, но счет на табло так и не изменился.

"Львов" – "Мариуполь" – 2:3
Голы: Велозо (22), Приймак (80) – Зубков (55), Борячук (70), Зубков (77)

Напомним, что сегодня лидер Премьер-лиги донецкий "Шахтер" в гостях обыграл "Александрию". Победный гол с пенальти забил Жуниор Мораес.

Боевым вышел поединок "Зари" и "Динамо". Киевляне уступали с разницей в два гола, но сумели добыть волевую победу. Кроме того, команды доигрывали встречу в меньшинстве.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Сегодня|Спорт
чемпионат Украины, ФК Мариуполь, ФК Львов
 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2019 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"