ФК "Мариуполь" сделал себе хороший подарок в День рождения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4fe/554/5ca4fe554adb1.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4fe/554/5ca4fe554adb1.png 2019-04-03T21:41:33+03:00 Новости Приазовцы добыли волевую победу над "Львовом", хозяева доигрывали встречу в меньшинстве

В среду, 3 апреля, состоялся матч 23 тура чемпионата Украины по футболу между "Львовом" и "Мариуполем". Поединок вышел богатым на голы. И завершился победой приазовцев, которые сегодня отмечают 59-летие со дня основания.

Хозяева открыли счет в середине первого тайма. Велозо здорово пробил со штрафного. "Мариуполь" отыгрался после перерыва. Мартан сфолил в штрафной, получил вторую желтую карточку и покинул поле. Зубков четко реализовал пенальти. А потом гости вышли вперед, Борячук замкнул прострел в штрафную. Вскоре Зубков оформил дубль, шикарным ударом из-за штрафной. Почти тут же Приймак вернул интригу, пробив в угол. К концу поединка команды еще обменялись опасными моментами, но счет на табло так и не изменился.

"Львов" – "Мариуполь" – 2:3

Голы: Велозо (22), Приймак (80) – Зубков (55), Борячук (70), Зубков (77)

Напомним, что сегодня лидер Премьер-лиги донецкий "Шахтер" в гостях обыграл "Александрию". Победный гол с пенальти забил Жуниор Мораес.

Боевым вышел поединок "Зари" и "Динамо". Киевляне уступали с разницей в два гола, но сумели добыть волевую победу. Кроме того, команды доигрывали встречу в меньшинстве.