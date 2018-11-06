Футболист на 100 миллионов евро признан лучшим в чемпионате Украины

Защитник "Шахтера" Исмаили всегда успевает еще и остро атаковать. Фото shakhtar.com

Бразилец Исмаили выиграл голосование болельщиков по итогам октября

Лучшим футболистом чемпионата Украины в Премьер-лиге по итогам октября 2018 года признан защитник "Шахтера" Исмаили. Напомним, что летом этого года футболист, на которого обратили внимание тренеры сборной Бразилии, продлил контракт с донецким клубом до лета 2023 года, а сумма выкупа 28-летнего футболиста составляет 100 миллионов евро.

Исмаили по итогам октября выиграл голосование болельщиков, которое проходило на официальном сайте украинской Премьер-лиги. Участие приняли почти 6,5 тысячи болельщиков, бразильский защитник "Шахтера" собрал 52% голосов.

Его главный конкурент – полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков – получил 33% голосов. Далее расположились: Владислав Кулач ("Ворскла") – 10%, Дмитрий Шастал ("Александрия") – 3%, Денис Безбородько ("Десна") – 2%.

Остались без голосов, но фигурировали среди кандидатов на звание игрока месяца, Андрей Борячук ("Мариуполь"), Сергей Гринь ("Арсенал") и Алан Патрик ("Шахтер").

Для того, чтобы попасть в число претендентов, по правилам конкурса УПЛ, нужно или стать игроком тура, или отличиться стабильностью на протяжении октября. Игроками тура становились Гринь (11), Борячук (12) и Безбородько (13). А стабильностью отличались Исмаили, Кулач, Патрик, Цыганков и Шастал.

Напомним, что сезон для Исмаили начался не очень удачно. ФФУ наказала бразильца за удаление в матче Суперкубка Украины дисквалификацией на два матча.

А сегодня утром защитник "Шахтера" вместе с командой отправился на матч Лиги чемпионов с "Манчестер Сити", который состоится завтра.