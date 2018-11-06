  • Александрия
  • Арсенал
  • Ворскла
  • Десна
  • Динамо
  • Заря
  • Карпаты
  • Львов
  • Мариуполь
  • Олимпик
  • Черноморец
  • Шахтер
Сегодня, 13:27  Версия для печати  Отправить другу
×
Футболист на 100 миллионов евро признан лучшим в чемпионате Украины https://www.segodnya.ua/img/article/11861/55_main.1541503628.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11861/55_tn.1541503628.jpg Новости Бразилец Исмаили выиграл голосование болельщиков по итогам октября
Защитник &quot;Шахтера&quot; Исмаили всегда успевает еще и остро атаковать. Фото shakhtar.com
Защитник "Шахтера" Исмаили всегда успевает еще и остро атаковать. Фото shakhtar.com

Футболист на 100 миллионов евро признан лучшим в чемпионате Украины

Бразилец Исмаили выиграл голосование болельщиков по итогам октября

Лучшим футболистом чемпионата Украины в Премьер-лиге по итогам октября 2018 года признан защитник "Шахтера" Исмаили. Напомним, что летом этого года футболист, на которого обратили внимание тренеры сборной Бразилии, продлил контракт с донецким клубом до лета 2023 года, а сумма выкупа 28-летнего футболиста составляет 100 миллионов евро.

Исмаили по итогам октября выиграл голосование болельщиков, которое проходило на официальном сайте украинской Премьер-лиги. Участие приняли почти 6,5 тысячи болельщиков, бразильский защитник "Шахтера" собрал 52% голосов.

Его главный конкурент – полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков – получил 33% голосов. Далее расположились: Владислав Кулач ("Ворскла") – 10%, Дмитрий Шастал ("Александрия") – 3%, Денис Безбородько ("Десна") – 2%.

Остались без голосов, но фигурировали среди кандидатов на звание игрока месяца, Андрей Борячук ("Мариуполь"), Сергей Гринь ("Арсенал") и Алан Патрик ("Шахтер").

Для того, чтобы попасть в число претендентов, по правилам конкурса УПЛ, нужно или стать игроком тура, или отличиться стабильностью на протяжении октября. Игроками тура становились Гринь (11), Борячук (12) и Безбородько (13). А стабильностью отличались Исмаили, Кулач, Патрик, Цыганков и Шастал.

Напомним, что сезон для Исмаили начался не очень удачно. ФФУ наказала бразильца за удаление в матче Суперкубка Украины дисквалификацией на два матча.

А сегодня утром защитник "Шахтера" вместе с командой отправился на матч Лиги чемпионов с "Манчестер Сити", который состоится завтра.

Читайте также:
Шансы "Шахтера", "Динамо" и "Ворсклы" в еврокубках - оценка Санжара
Эхо "украинского классико": все 22 гола "джокера" "Шахтера"
×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Премьер-лига
Тэги: Шахтер Донецк, Исмаили, лучший футболист
 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2018 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"