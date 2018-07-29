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Футболисты "Арсенала" перед матчем с "Шахтером" сходили в церковь https://www.segodnya.ua/img/article/11584/50_main.1532874530.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11584/50_tn.1532874530.jpg Новости Команды сыграют в поединке второго тура украинской Премьер-лиги

Футболисты "Арсенала" перед матчем с "Шахтером" сходили в церковь

Команды сыграют в поединке второго тура украинской Премьер-лиги

Сегодня в Харькове состоится матч второго тура чемпионата Украины по футболу. Донецкий "Шахтер" принимает дебютанта украинской Премьер-лиги киевский "Арсенал". Накануне встречи футболисты и тренерский штаб "Арсенала" сходили в церковь.

Интересно, что неделю назад другой новичок УПЛ черниговская "Десна" в полном составе побывала в Свято-Троицком кафедральном соборе, чтобы получить божью благодать перед битвой с чемпионом. Во время службы была освящена клубная эмблема, а настоятель храма принял предложение команды посетить матч с "Шахтером".

Увы, "Десне" это не помогло. Команда уступила "Шахтеру" – 0:2. С таким же счетом "Арсенал" в первом туре проиграл на своем поле ФК "Львов".

Матч "Шахтер" – "Арсенал" начнется в 19:30 по киевскому времени.

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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, Арсенал Киев
 
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