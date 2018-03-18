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Где смотреть дерби Донбасса "Шахтер" – "Мариуполь" https://www.segodnya.ua/img/article/11233/38_main.1521366444.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11233/38_tn.1521366444.jpg Новости Котировки букмекеров и все о трансляции матча чемпиоата Украины в Харькове
Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Фото ФК "Шахтер"

Где смотреть дерби Донбасса "Шахтер" – "Мариуполь"

Котировки букмекеров и все о трансляции матча чемпиоата Украины в Харькове

В воскресенье, 18 марта, в Харькове на стадионе "Металлист" состоится матч 24-го тура чемпионата Украины: донецкий "Шахтер" встретится с "Мариуполем".

На первом этапе чемпионата Украины "горняки" дважды обыграли мариупольскую команду с одинаковым счетом – 3:1.

Накануне встречи игрок "Мариуполя" Евгений Неплях поделился своими ожиданиями: "После вылета из Лиги чемпионов футболисты "Шахтера" будут злыми".

Отметим, что в заявку "горняков" на сегодняшний матч попал Вячеслав Танковский, который первую половину сезона провел как раз в "Мариуполе". А вот форвард Руслан Фомин против своего бывшего клуба сыграть не сможет. Также остается вне игры новичок команды Оларенважу Кайоде, который был представлен в пятницу.

Букмекеры считают "Шахтер" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Паулу Фонсеки – 1.12, на ничью – 7.75, на победу "Мариуполя" – 13.00.

Матч "Шахтер" – "Мариуполь" начнется в 17:00 по киевскому времени и будет транслироваться в прямом эфире на ТВ и в интернете.

Смотреть матч "Шахтер" – "Мариуполь":

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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Шахтер Донецк, ФК Мариуполь, где смотреть
 
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