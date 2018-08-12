Где смотреть матч "Александрия" – "Арсенал" в чемпионате Украины

Список трансляций поединка четвертого тура Премьер-лиги в Александрии на ТВ и в интернете

"Александрия" в воскресенье, 12 августа, попытается вернуться на вершину турнирной таблицы чемпионата Украины. В четвертом туре команда на домашнем стадионе "Ника" проведет матч против худшей команды старта сезона "Арсенала" из Киева. Матч начнется в 17:00 и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете.

Клуб из Александрии неожиданно мощно стартовал в новом сезоне, одержав три победы подряд – над "Карпатами" (2:0), "Зарей" (1:0) и "Десной" (2:0). При этом команда Владимира Шарана не пропустила ни одного мяча. Таким может похвастаться только киевское "Динамо", но и киевляне уступают "бело-зеленым" по разнице мячей.

Впрочем, вчера "Александрию" с первого места подвинул "Шахтер", разгромивший "Ворсклу" (4:1), а "Динамо" матч против "Мариуполя" проведет в сентябре из-за накладки матче чемпионата и еврокубков. Как минимум ничья снова выедет александрийцев на первое место, но команда явно настраивается на три очка.

Напомним, в стартовом матче "Арсенал" уступил другому новичку "Львову" (0:2), а затем с еще более крупным счетом проиграл "Шахтеру" (0:3). "Мариуполь" упустил ничью над "Зарей" (1:2), а затем разгромно проиграл "Десне" (1:4) и "Мариуполю" (1:4), но в последней встрече команда хотя бы сумела забить.

Букмекеры о матче "Александрия" – "Арсенал":

Букмекеры считают "Александрию" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Владимира Шарана - 1.44, на ничью – 3.70, на победу "Арсенала" – 7.50.

Смотреть матч "Александрия" – "Арсенал":

"Футбол-1", live

Oll.tv (в подписке)

"Футбол-2", 22:10 (повтор)