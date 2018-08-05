Где смотреть матч чемпионата Украины "Арсенал" – "Мариуполь"

Список трансляций поединка третьего тура Премьер-лиги в Чернигове

Сегодня, 5 августа, в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского состоится матч третьего тура чемпионата Украины сезона 2018/2019 годов: новичок Премьер-лиги "Арсенал" примет участника еврокубков "Мариуполь". Матч начнется в 19:30 и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете.

"Арсенал" и "Мариуполь" – единственные команды, кто пока не набрал очки в стартовавшем чемпионате Украины. Более того, "канониры" пока даже не могут открыть счет свои голам в сезоне. В стартовом матче "Арсенал" уступил другому новичку "Львову" (0:2), а затем с еще более крупным счетом проиграл "Шахтеру" (0:3).

"Мариуполь" упустил ничью над "Зарей" (1:2), а затем разгромно проиграл "Десне" (1:4). Однако у них есть одна весомая причина – азовцы между этими матчами проводили поединки квалификации Лиги Европы и по сумме двух матчей обыграли шведский "Юргорден" (1:1 и 2:1).

Букмекеры считают "Арсенал" фаворитом матча: коэффициент на поеду команды Фабрицио Раванелли – 2.30, на ничью – 2.90, на победу "Мариуполя" – 3.10.

Смотреть онлайн "Арсенал" – "Мариуполь"

"Футбол-2", live

"Футбол-1", понедельник, 6 августа, 01:20 (повтор)

"Футбол-2", понедельник, 6 августа, 16:20 (повтор)

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"Футбол-1", вторник, 7 августа, 10:20 (повтор)

"Футбол-2", вторник, 7 августа, 14:25 (повтор)

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