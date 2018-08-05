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Где смотреть матч чемпионата Украины "Десна" – "Александрия" https://www.segodnya.ua/img/article/11601/34_main.1533483079.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11601/34_tn.1533483079.jpg Новости Список трансляций поединка третьего тура Премьер-лиги в Чернигове
Где смотреть матч чемпионата Украины "Десна" &ndash; "Александрия"

Где смотреть матч чемпионата Украины "Десна" – "Александрия"

Список трансляций поединка третьего тура Премьер-лиги в Чернигове

В воскресенье, 5 августа, в Чернигове состоится матч третьего тура чемпионата Украины сезона 2018/2019 годов: дебютант Премьер-лиги "Десна" сыграет с "Александрией". В предыдущих матчах сегодняшние гости 9 раз побеждали, 6 встреч завершилось победой "Десны" и 7 раз была зафиксирована ничья. Матч начнется в 19:30 и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете.

"Десна" стартовала в сезоне домашним поражением от "Шахтера" (2:0), но затем реабилитировалась разгромной победой на выезде над участником еврокубков "Мариуполем" (4:1). Возможно, усталость азовцев из-за плотного графика как раз и сказалась на результате, но это не уменьшает заслуг черниговцев.

"Александрия" в первом туре обыграла "Карпаты" (2:0) на выезде, а затем дома взяла верх над "Зарей". Александрийцы – единственная команда, кто может догнать "Динамо" после их победы над "Шахтером" (1:0).

Букмекеры не видят явного фаворита в этом матче: коэффициент на победу одной из команд одинаковый – 2.60, на ничью – 3.00.

Смотреть онлайн "Десна" – "Александрия":

"Футбол-1", live
"Футбол-2", понедельник, 6 августа, 02:00 (повтор)
"Футбол-1", понедельник, 6 августа, 12:00 (повтор)
"Футбол-2", понедельник, 6 августа, 22:45 (повтор)
"Футбол-2", вторник, 7 августа, 08:00 (повтор)
"Футбол-2", вторник, 7 августа, 20:40 (повтор)
"Футбол-2", среда, 8 августа, 16:00 (повтор)
"Футбол-2", среда, 8 августа, 22:00 (повтор)
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, где смотреть, Десна Чернигов, ФК Александрия
 
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