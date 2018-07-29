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Где смотреть матч чемпионата Украины "Шахтер" – "Арсенал" https://www.segodnya.ua/img/article/11584/38_main.1532870553.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11584/38_tn.1532870553.jpg Новости Список трансляций поединка второго тура УПЛ в Харькове
Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Фото ФК "Шахтер"

Где смотреть матч чемпионата Украины "Шахтер" – "Арсенал"

Список трансляций поединка второго тура УПЛ в Харькове

В воскресенье, 29 июня, в Харькове на стадионе "Металлист" состоится матч 2 тура чемпиона Украины сезона 2018/2019 годов: чемпион страны донецкий "Шахтер" принимает новичка УПЛ киевский "Арсенал". Поединок будет показан в прямом эфире на ТВ, а также в интернете. Начало матча – в 19:30 по киевскому времени.

"Горняки" сыграют без своего ключевого защитника Исмаили – ФФУ дисквалифицировала бразильца на два матча за удаление в поединке за Суперкубок Украины.

Букмекеры о матче "Шахтер" – "Арсенал":

Букмекеры считают донецкий клуб безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Паулу Фонсеки – 1.03, на ничью – 11.50, на победу "Арсенала" – 26.00.

Смотреть матч "Шахтер" – "Арсенал":

Матч "Шахтер" – "Арсенал" начнется в 19:30. Список всех трансляций матча второго тура чемпионата Украины на ТВ и в интернете:

Футбол-1, live
Футбол-2, понедельник, 30 июля, 01:20 (повтор)
Футбол-1, понедельник, 30 июля, 12:05 (повтор)
Футбол-2, понедельник, 30 июля, 16:30 (повтор)
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Арсенал Киев
 
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