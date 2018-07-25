Где смотреть матч "Десна" – "Шахтер"

В Чернигове команды сыграют в первом туре Премьер-лиги

В среду, 25 июля, в Чернигове состоится матч первого тура чемпионата Украины по футболу. Дебютант Премьер-лиги черниговская "Десна" встретится с действующим чемпионом страны донецким "Шахтером".

Интересно, что в воскресенье "Десна" в полном составе побывала в Свято-Троицком кафедральном соборе Чернигова, чтобы получить божью благодать перед битвой с чемпионом. Во время службы была освящена клубная эмблема, а настоятель храма принял предложение команды посетить матч с "Шахтером".

Кстати, "горняки" сегодня впервые опробуют новую выездную форму, презентованную накануне. Она выполнена в необычной для "Шахтера" серо-бежевой цветовой гамме.

А вот рассчитывать на поддержку своих болельщиков "Шахтер" не сможет — гостевой сектор будет закрыт согласно решению КДК ФФУ. Это наказание за поведение "оранжево-черной" торсиды на матче заключительного тура минувшего сезона против "Динамо".

Котировки на матч "Десна" – "Шахтер". Букмекеры считают подопечных Паулу Фонсеки явными фаворитами сегодняшней встречи. Коэффициент на победу "Шахтера" – 1.22, на ничью – 6.25, на победу "Десны" – 8.25.

Начало матча в 19:00. Прямая трансляция на канале "Футбол 1".