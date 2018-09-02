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Смотреть матч "Динамо" – "Карпаты": онлайн-трансляция https://www.segodnya.ua/img/article/11674/23_main.1535885919.png https://www.segodnya.ua/img/article/11674/23_tn.1535885919.png Новости Прямая трансляция поединка седьмого тура чемпионата Украины на "Олимпийском"
Матч &quot;Динамо&quot; - &quot;Карпаты&quot; начнется в 19:30 и пройдет на арене НСК &quot;Олимпийский&quot;
Матч "Динамо" - "Карпаты" начнется в 19:30 и пройдет на арене НСК "Олимпийский"

Смотреть матч "Динамо" – "Карпаты": онлайн-трансляция

Прямая трансляция поединка седьмого тура чемпионата Украины на "Олимпийском"

"Динамо" сыграет с "Карпатами" в воскресенье, 2 сентября, в рамках седьмого тура украинской Премьер-лиги. Матч пройдет на стадионе "Олимпийский" и начнется в 19:30, прямую трансляцию матча "Динамо" – "Карпаты" можно смотреть на канале "2+2". Главный арбитр встречи – Александр Дердо. 

"Динамо" – "Карпаты": прогноз букмекеров. Эксперты называют команду Александра Хацкевича явным фаворитом встречи. Так, коэффициент на победу "Динамо" составляет всего 1.15, тогда как на победу "Карпат" он равен 16, а на ничью – 7.70.

"Динамо" – "Карпаты": положение в чемпионате. На данный момент в турнирной таблице чемпионата Украины "Динамо" (13 очков) занимает третье место после "Шахтера" (18) и "Александрии" (15). Однако киевляне провели на две игры меньше, чем "горняки", и на игру меньше, чем команда Владимира Шарана. В свою очередь, "Карпаты" с пятью очками находятся в нижней части таблицы.

"Динамо" – "Карпаты" смотреть онлайн

В восьмом туре чемпионата Украины (базовая дата – 15 сентября) "Динамо" на выезде сыграет с "Зарей", а "Карпаты" примут "Ворсклу".

Напомним, что в последний день лета в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Во время жеребьевки "Динамо" попало в первую корзину. Со второй динамовцам попалась  "Астана" (Казахстан), с третьей – "Ренн" (Франция), с четвертой – "Яблонец" (Чехия).

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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины, Динамо Киев, где смотреть, Карпаты Львов
 
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