Где смотреть матч "Динамо" – "Ворскла" 25 июля

В Киеве команды сыграют в первом туре Премьер-лиги

В среду, 25 июля, в Киеве состоится матч первого тура чемпионата Украины по футболу. Сыграют призеры прошлого сезона – "Динамо" принимает полтавскую "Ворсклу".

Поединок пройдет при пустых трибунах. Согласно решению КДК ФФУ динамовцы наказаны за поведение фанатов на майском матче с "Шахтером".

Кстати, к поединку киевляне подходят в хорошем настроении. Накануне "Динамо" выиграло Суперкубок Украины, обыграв "Шахтер" – 1:0.

Котировки на матч "Динамо" – "Ворскла". Букмекеры считают подопечных Александра Хацкевича явными фаворитами сегодняшней встречи. Коэффициент на победу "Динамо" – 1.22, на ничью – 5.50, на победу "Ворсклы" – 10.50.

Начало матча "Динамо" – "Ворскла" в 19:00. Прямая трансляция на канале "2+2".

Напомним, что позавчера состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. По ее итогам "Динамо" получило в соперники пражскую "Славию". Первый матч состоится в Праге на стадионе "Эден Арена" во вторник, 7 августа, начало – в 20:30 по киевскому времени. Ответный матч пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" во вторник, 14 августа, о времени начала поединка станет известно позже.