Где смотреть матч "Динамо" – "Ворскла" в чемпионате Украиныhttps://www.segodnya.ua/img/article/11233/66_main.1521377707.pnghttps://www.segodnya.ua/img/article/11233/66_tn.1521377707.png2018-03-18T14:54:55+02:00Новости
Вторая и третья команды Премьер-лиги сойдутся в Киеве
Фото ФК "Динамо"
Где смотреть матч "Динамо" – "Ворскла" в чемпионате Украины
Вторая и третья команды Премьер-лиги сойдутся в Киеве
Сегодня, 18 марта, в Киеве в НСК "Олимпийский" киевское "Динамо" в рамках 24 тура чемпионата Украины примет полтавскую "Ворсклу".
В первом круге полтавчане отобрали очки у киевлян (0:0), а в ответном матче "Динамо" одержало победу (2:1).
Несмотря на то, что команды занимают соседние места в турнирной таблице, между ними целая пропасть в 11 очков.
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