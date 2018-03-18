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Где смотреть матч "Динамо" – "Ворскла" в чемпионате Украины https://www.segodnya.ua/img/article/11233/66_main.1521377707.png https://www.segodnya.ua/img/article/11233/66_tn.1521377707.png Новости Вторая и третья команды Премьер-лиги сойдутся в Киеве
Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Фото ФК "Динамо"

Где смотреть матч "Динамо" – "Ворскла" в чемпионате Украины

Вторая и третья команды Премьер-лиги сойдутся в Киеве

Сегодня, 18 марта, в Киеве в НСК "Олимпийский" киевское "Динамо" в рамках 24 тура чемпионата Украины примет полтавскую "Ворсклу".

В первом круге полтавчане отобрали очки у киевлян (0:0), а в ответном матче "Динамо" одержало победу (2:1).

Несмотря на то, что команды занимают соседние места в турнирной таблице, между ними целая пропасть в 11 очков.

Также стоит учитывать, что "Динамо" в прошлый четверг проиграло "Лацио" (0:2) и вылетело из Лиги Европы. Киевляне явно будут реабилитироваться перед собственными болельщиками. К тому же "Динамо" непозволительно терять очки, учитывая борьбу за золото – "бело-синие" и так отстают от лидера "Шахтера" на шесть очков.

"Ворскла" же надеется удержать третью позицию, дающую прямую путевку в групповой этап Лиги Европы. Но на пятки полтавчанам уже наступает "Заря".

Букмекеры считают "Динамо" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Александра Хацкевича – 1.25, – на ничью – 5.25, на победу "Ворсклы" – 9.25.

Матч начнется в 19:30 по киевскому времени. В прямой трансляции его покажет телеканал "2+2".

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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, где смотреть, Ворскла Полтава
 
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