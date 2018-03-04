Где смотреть матч "Динамо" – "Заря"

Список трансляций матча чемпионата Украины в Киеве

В воскресенье, 4 марта, в центральном матче 22-го тура чемпионата Украины в Киеве в НСК "Олимпийский" "Динамо" примет луганскую "Зарю".

Этот поединок станет для команд последним в первом этапе чемпионата Украины. Оба коллектива гарантировали себе место в первой шестерке. Более того, независимо от сегодняшнего результата, они все равно останутся на своих текущих местах в турнирной таблице.

Напомним, "Динамо" идет на втором месте, отставая от лидера донецкого "Шахтера" на шесть очков, а "Заря" занимает четвертую строчку, отставая от "Ворсклы" на четыре балла.

В первом круге команды подарили зрителям фантастическое противостояние – в Запорожье "Заря" и "Динамо" выдали сверхрезультативную ничью – 4:4.

У "Динамо" сегодня на поле не смогут выйти дисквалифицированные Никита Бурда, Томаш Кадар и Руслан Ротань, а у "Зари" вне заявки останется Вячеслав Чечер.

Букмекеры считают "Динамо" безоговорочным фаворитом встречи: коэффициент на победу команды Александра Хацкевича – 1.57, на ничью – 3.75, на победу "Зари" – 5.00.

Матч начнется в 17:00. Поединок будет транслироваться в прямом эфире на телеканале 2+2.

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