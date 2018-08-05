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Где смотреть матч "Карпаты" – "Олимпик" https://www.segodnya.ua/img/article/11601/4_main.1533472926.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11601/4_tn.1533472926.jpg Новости Список трансляций поединка третьего тура Премьер-лиги
Матч пройдет на стадионе &quot;Украина&quot;. Фото ФК &quot;Олимпик&quot;
Матч пройдет на стадионе "Украина". Фото ФК "Олимпик"

Где смотреть матч "Карпаты" – "Олимпик"

Список трансляций поединка третьего тура Премьер-лиги

В воскресенье, 5 августа, в рамках третьего тура чемпионата Украины по футболу сыграют львовские "Карпаты" и донецкий "Олимпик". Начало встречи в 17:00.

После двух туров УПЛ у команд по победе и поражению. "Карпаты" сначала уступили "Александрии" (0:2), а потом обыграли "Черноморец" – 1:0. А "Олимпик" проиграл "Черноморцу" (1:2) и выиграл у "Ворсклы" – 1:0.

Котировки букмекеров на матч: победа "Карпат" – 2.30, ничья – 2.90, победа "Олимпика" – 3.10.

Трансляция матча "Карпаты" – "Олимпик":

ZIK, live

Интересно, что в прошлом сезоне команды с первого раза не смогли доиграть матч во Львове. 3 декабря матч "Карпаты" – "Олимпик" был прерван из-за сильного снегопада. Главный арбитр встречи Катерина Монзуль не разрешила командам начать второй тайм из-за обрушившейся на Львов непогоды.

В перерыве поле не успевали очистить от снега, хотя к уборке подключились даже фанаты. Позже появилось видео, на котором видно, как группа болельщиков соорудила прямо на футбольном поле снеговика.

Результаты сыгранных матчей третьего тура УПЛ:
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Карпаты Львов , Олимпик Донецк
 
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