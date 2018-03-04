Где смотреть матч "Карпаты" – "Шахтер"

Список трансляций матча чемипоната Украины во Львове

В воскресенье, 4 марта, во Львове на стадионе "Украина" состоится матч 22 тура чемпионата Украины: местные "Карпаты" примут донецкий "Шахтер".

"Горняки" завершают первый этап чемпионата Украины в статусе лидера – без учета предстоящего матча команда Паулу Фонсеки опережает ближайшего преследователя киевское "Динамо" на шесть очков.

Львовский клуб перед этим матчем занимает девятое место в турнирной таблице, но от последнего места их отделяет всего четыре балла. Также клуб лишился шансов войти в первую шестерку, где будут разыгрывать еврокубковые места.

Сегодня "Шахтер" не сможет рассчитывать на Тайсона, Ярослава Ракицкого, Фреда и Давида Хочолаву – все они пропустят матч из-за дисквалификации. У "Карпат" нет отстраненных игроков.

Букмекеры считают "Шахтер" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Паулу Фонсеки - 1.26, на ничью – 5.00, на победу "Карпат" – 9.00.

Матч "Карпаты" – "Шахтер" начнется в 19:30. Прямая трансляция поединка будет на телеканале 2+2.

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