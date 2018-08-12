Где смотреть матч "Карпаты" – "Заря" в чемпионате Украины

Список трансляций поединка четвертого тура Премьер-лиги во Львове

В воскресенье, 12 августа, во Львове на стадионе "Украина" состоится матч четвертого тура чемпионата Украины: "Карпаты" примут луганскую "Зарю". Обе команды традиционно ставят перед собой самые высокие цели, но старт нового сезона пока не могут записать себе в актив.

Команды после трех туров набрали по четыре балла, по разу выиграв, сыграв вничью и проиграв. Дополнительно к этому "Заря" стартовала в квалификации Лиги Европы, где в первом матче третьего отборочного раунда сыграла вничью с португальской "Брагой" (1:1).

Ответный поединок состоится в ближайший четверг в Португалии, что может сказаться на сегодняшнем настрое луганских футболистов.

Букмекеры с небольшим преимуществом отдают предпочтение "Карпатам": коэффициент на победу Олега Бойчишина – 2.60, на ничью – 2.90, на победу "Зари" – 2.70.

Матч "Карпаты" – "Заря" начнется в 17:00 и в прямой трансляции будет показан на телеканале ZIK.

В параллельном матче "Александрия" сыграет с "Арсеналом" и попытается вернуть себе лидерство в Премьер-лиге. Онлайн "Александрия" – "Арсенал" покажут на ТВ и в интернете – список трансляций матча есть на нашем сайте.

Сегодня дебютировать в чемпионате Англии может украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко. Его команда проведет поединок против "Ливерпуля". Смотреть "Ливерпуль" – "Онлайн" можно в прямом эфире на ТВ и в интернете.