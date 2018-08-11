Где смотреть матч "Шахтер" – "Ворскла" в чемпионате Украины

Расписание трансляций поединка четвертого тура украинской Премьер-лиги на ТВ и в интернете

В субботу в четвертом туре украинской Премьер-лиги состоится один поединок – чемпион прошлого сезона "Шахтер" в Харькове на стадионе "Металлист" примет третью команду сезона 2017/18 "Ворсклу". Матч начнется в 19:30.

После трех туров в активе "Ворсклы" всего три очка (поражения от "Динамо" и "Олимпика", победа над "Львовом"), а у "Шахтера" шесть очков (победы над "Арсеналом" и "Десной", поражение от "Динамо"). "Шахтер" одолел "Ворсклу" в обоих домашних матчах прошлого сезона (3:2 и 4:2), но оба раза интрига сохранялась до конца.

"Шахтер" – "Ворскла": прогноз букмекеров. Эксперты считают "горняков" большими фаворитами предстоящего поединка. Так, коэффициент на победу "Шахтера" составляет всего 1.15, тогда как на победу полтавского клуба он равен 31.7, а на ничью – 6.60. Если перевести эти котировки в шансы на исход, то получим такие вероятности: победа "Шахтера" 83%, ничья 14%, победа "Ворсклы" 3%.

Матч "Шахтер" – "Ворскла" в прямом эфире покажет канал "Футбол 2", в интернете поединок можно смотреть на сайте oll.tv. Также матч будет показан на спутниковом канале SportKlub 3 в Хорватии, Сербии и Словении, а также на кабельном канале SportKlub 6 в Словении.

Напомним, что накануне четвертого тура чемпионата Украины "Шахтер" провел фотосессию под Киевом.