Где смотреть матч "Ворскла" – "Львов"

Список трансляций поединка третьего тура Премьер-лиги

В субботу, 4 августа, в рамках третьего тура чемпионата Украины по футболу сыграют полтавская "Ворскла" и ФК "Львов". Начало встречи в 17:00.

Полтавчане в прошлом сезоне второй раз в своей истории завоевали бронзовые медали чемпионата Украины и получили прямую путевку в групповой раунд Лиги Европы. Однако нынешний чемпионат команда начала с двух поражений: от киевского "Динамо" (0:1) и донецкого "Олимпика" (0:1).

ФК "Львов" по итогам прошлого сезона повысился в классе и не плохо чувствует себя в Премьер-лиге. В первом туре львовяне обыграли в гостях столичный "Арсенал" (2:0), а потом дома дали бой киевскому "Динамо" (0:1), пропустив лишь в компенсированное время.

Котировки букмекеров на матч: победа "Ворсклы" – 2.60, ничья – 2.60, победа "Львова" – 3.00.

Трансляция матча "Ворскла" – "Львов" на ТВ и в интернете:

Футбол 2, live

Футбол 1, 23:00 повтор

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Напомним, что в пятницу состоялся центральный матч третьего тура чемпионата Украины – киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" (1:0)