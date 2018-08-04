Где смотреть матч "Заря" – "Черноморец"

Команды сыграют в третьем туре чемпионата Украины

В субботу, 4 августа, в рамках третьего тура чемпионата Украины по футболу сыграют луганская "Заря" и одесский "Черноморец". Начало встречи в 19:30.

Луганчане начали сезон с победы над "Мариуполем" (2:1), но потом неожиданно уступили "Александрии" (0:1). "Моряки" в стартовом матче УПЛ обыграли "Олимпик" (2:1), а в следующем матче потерпели поражение от "Карпат" (0:1)

Котировки букмекеров на матч: победа "Зари" – 1.48, ничья – 3.75, победа "Черноморца" – 6.50.

Трансляция матча "Заря" – "Черноморец" на ТВ:

Канал 2+2, live

Интересно, что перед самим стартом сезона клубы украинской Премьер-лиги путем голосования определяли команду, которая заменит снявшуюся "Полтаву" и станет 12-й в элитном дивизионе страны. Среди претендентов были только "Черноморец" и "Зирка". В итоге выбор команд пал на одесский клуб: "Черноморец" возвращается в Премьер-лигу.

Напомним, что "Черноморец" смог вернуться в Премьер-лигу после того, как "Полтава" объявила о роспуске команды.

Напомним, что в пятницу состоялся центральный матч третьего тура чемпионата Украины – киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" (1:0)