Где смотреть матч "Заря" – "Динамо" 3 апреля //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4ca/667/5ca4ca66760d7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4ca/667/5ca4ca66760d7.jpg 2019-04-03T17:58:00+03:00 Новости Команды встретятся в 23 туре украинской Премьер-лиги

В среду, 3 апреля, состоится поединок 23 тура чемпионата Украины по футболу. Четвертая команда Премьер-лиги луганская "Заря" на своем поле примет вторую команду чемпионата киевское "Динамо".

По мнению букмекеров, динамовцы - фавориты поединка. На победу киевлян выставлен коэффициент 1.55, на ничью – 3.80, на победу "Зари" – 4.25.

Начало встречи – в 18:30. Прямая трансляция поединка "Заря" – "Динамо" на канале "2+2".

Как сообщалось ранее, "Шахтер" отчитался о продаже билетов на матч против "Динамо" 7 апреля. На утро вторника, 2 апреля, на матч 1/4 финала Кубка Украины в Харькове было продано 17 тысяч билетов. Напомним, стадион "Металлист" может принять 40 тысяч зрителей.

Напомним, что форвард "Динамо" Фран Соль проговорился о деталях своего здоровья, которые заставляют предположить, что, возможно, киевляне сильно просчитались, выложив за него зимой 3,5 млн евро и подписав с ним 4-летний контракт. Из-за травмы плеча, полученной в начале марта в игре с "Десной", испанский нападающий выбыл до конца сезона. "Эта травма у меня уже пять лет. Периодически она дает о себе знать", – признался Фран Соль.