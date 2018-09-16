Где смотреть матч "Заря" – "Динамо" в чемпионате Украины

Список трансляции матча третьей и пятой команд Премьер-лиги

В воскресенье, 16 сентября, в Запорожье на "Славутич Арене" состоится второй центральный матч восьмого тура чемпионата Украины: луганская "Заря" примет киевское "Динамо". Команды расположились рядом в турнирной таблице и в случае победы хозяев поля могут поменяться местами. Матч "Заря" – "Динамо" начнется в 17:00 и будет показан в прямом эфире на телеканале "2+2".

Почти остались без тренеров:

Еще неделю назад обе команды могли остаться без тренеров. Напомним, после поражения "Карпатам" (0:2) в чемпионате Украины Александр Хацкевич намекнул о своей отставке. Однако позже он опроверг уход из "Динамо", объяснив свои слова эмоциями. А буквально несколько дней назад президент киевлян Игорь Суркис заявил, что дает Хацкевичу еще один шанс.

Несколькими днями ранее Юрий Вернидуб после вылета "Зари" из Лиги Европы объявил о своей отставке. Но и в этом случае отставке не было суждено состояться – президент клуба уговорил наставника продолжить работу.

Кадровые проблемы перед матчем "Заря" – "Динамо":

Киевляне пока не могут рассчитывать на своего основного нападающего Артема Беседина, зато в команде может дебютировать датский новичок Миккель Дуэлунд. Также в матче за дубль не принимали участие бразильские новички. Это может означать, что Хацкевич сегодня может доверить им место на поле. Также неизвестно состояние легионеров Пиварича, Кадара и Кендзеры – после возвращения из сборных они работали по индивидуальной программе.

У "Зари" кадровые потери не менее ощутимы – не смогут сыграть арендованные у "Динамо" Богдан Михайличенко, Александр Тымчик и Богдан Леднев, а все они сейчас являются ключевыми исполнителями команды Вернидуба.

Букмекеры о матче "Заря" – "Динамо":

Букмекеры считают "Динамо" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Александра Хацкевича – 1.78, на ничью – 3.30, на победу "Зари" – 4.33.

Отметим, что лидер турнирной таблицы "Шахтер" победил "Александрию" в битве лидеров и упрочил свое лидерство.