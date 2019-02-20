Гецко: "Шахтер" ждет один из самых трудных поединков чемпионата Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d20/582/5c6d20582ca92.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d20/582/5c6d20582ca92.jpg 2019-02-20T11:39:56+02:00 Новости После еврокубков "горняки" в Премьер-лиге встретятся с "Александрией"

Экс-форвард сборной Украины Иван Гецко поделился своими ожиданиями от возобновления сезона в УПЛ, противостояния "Шахтера" с "Александрией", возвращении Лучкевича и готовности Соломона и Антонио уже сейчас заиграть в основе "горняков".

- "Александрия" уверено занимает 3-е место, ведет борьбу за "серебро", учитывая эти факторы, "Шахтер" ожидает сложный поединок?

- "Шахтер" ожидает очень сложный поединок. Наверно один из самых трудных из предстоящих поединков чемпионата. Неизвестно, как команда будет выглядеть после еврокубков. Есть такая тенденция, особенно она проявляется у наших клубов, после матчей в еврокубках идет спад в чемпионате. И я не исключаю, что может быть и недооценка соперника, которая повлияет на результат. У "Александрии" сейчас боеспособный коллектив, в межсезонье было крепкое усиление. Им может где-то не хватить опыта, функционально не совсем готовы. В этом плане "Шахтеру" будет проще, но футболисты "Александрии" будут придерживаться той игры, которую им поставил тренер – хладнокровный, контратакующий футбол.

- Каким будет ход матча? Атаки "Шахтера" левым флангом?

- Во-первых, я не думаю, что атаки "Шахтера" будут проходить только левым флангом. Например, Лучкевич сейчас неплохо выглядит, он поиграл за границей имеет определенный опыт. Для меня было сначала удивлением, как можно было уйти из бельгийского чемпионата и перейти в украинский. Потом я его понял, что ему не хватает той азартности в игре, которая была у него в "Днепре". Мы знаем, что он мог и два тайма не останавливаясь пробегать от флажка до флажка. Если кто-то думает, что он оставит в атаке свободный коридор, вы глубоко заблуждаетесь, он будет и защищаться, и атаковать. Найдет коса на камень. Молодой воспитанник украинского футбола выложится на столько, на сколько он сможет. Он будет приносить много пользы при контратаках, которые будут у "Александрии" в матче против "Шахтера". Исмаили придется действовать не только на атаку, но и смотреть за Лучкевичем. Легкой прогулки не будет, это однозначно.

- Как вы оцениваете шансы "Александрии" в борьбе за "бронзу"?

- Я думаю, что на сегодняшний день "Александрия" полностью готова бороться за "бронзу". Они поставили перед собой цель быть третьими, т.е. они будут делать все для того, чтобы быть третьими. Но не стоит забывать, что и "Заря" тоже не будет сидеть сложа руки. Она тоже будет цепляться и бороться. Говорить, что "Александрия" готова на равных бороться с "Динамо" за второе место я бы пока не стал.

- Как вы считаете, Соломон готов выйти на поле с первых минут в матче против "Александрии"?

- Очень много шума сейчас вокруг Соломона. Много ему дают лестных характеристик. На сколько он готов мне трудно судить. По тем матчам, которые он провел, я пока не увидел весь потенциал, о котором говорили. Я не сомневаюсь в том, что он у него есть, потому что у "Шахтера" очень хорошо работает селекция, точечно бьет прямо в цель. Но успел ли он адаптироваться и почувствовать партнеров. Вот вопрос. Мне кажется, еще рано говорить о выходе его в основе.

- Последний зимний трансфер "Шахтера" Маркос Антонио прибыл недавно в расположение команды. Выделит ли главный тренер игровое время бразильцу уже в первом матче?

- То, что на его позиции будет живая конкуренция, тут нет никакого сомнения. Иначе Фонсека не пригласил бы его в команду. И чем раньше он начнет ему доверять, тем раньше начнет обостряться конкуренция. А футболисты играющие на этой позиции начнут задумываться о том, что есть люди готовые их заменить. Шанс ему дадут однозначно, но пока непонятно в каких кондициях находится игрок, готов ли он уже сейчас играть в такой команде, как "Шахтер". Трудно сказать. В команде хороший микроклимат, бразильцы быстро адаптируются. Но он пришел из совершенно другого чемпионата и ему нужно время чтобы адаптироваться.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Александрия" пройдет в понедельник 25 февраля на ОСК "Металлист" в Харькове. Начало игры в 19.00.

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