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Глава Премьер-лиги: "Акций на матче "Карпаты" – "Шахтер" не будет" https://www.segodnya.ua/img/article/11193/1_main.1520067856.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11193/1_tn.1520067856.jpg Новости Владимир Генинсон рассказал, в каком случаемогут на матчах проходить различные акции
Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Фото ФК "Шахтер"

Глава Премьер-лиги: "Акций на матче "Карпаты" – "Шахтер" не будет"

Владимир Генинсон рассказал, в каком случаемогут на матчах проходить различные акции

Президент УПЛ Владимир Генинсон рассказал, как обстоит дело вокруг возможных провокаций на матче 22 тура чемпионата Украины "Карпаты" – "Шахтер".

- Обращалась ли федерация футбола АТО, чтобы снова раздать свои футболки на этот матч?
- В прошлом году у нас было несколько обращений от этой федерации. Мы им ответили, что поддержим акцию, если это будет согласовано с ФФУ и каждым клубом. Это была неофициальная акция. В этом году к нам никто не обращался. Даже если обратятся, ответ будет однозначный: готовы провести, если это под эгидой ФФУ. Должно быть коллективное решение. Не может быть такого, чтобы мы навязывали свое решение "Карпатам", "Шахтеру", "Динамо", "Мариуполю" или еще кому-то. Если это коллективно обосновано и принято – мы с удовольствием поддержим. Сейчас никакого обращения нет, – соообщил Генинсон каналу "Футбол 1".

- Получается, это незаконная акция?
- Не просто незаконная. Если нет обращений под нашей эгидой или эгидой ФФУ, она проходить не будет.

Ранее гендиректор "Шахтера" призвал прекратить превращать футбол в цирк. "Шахтер" будет принимать участие только в акциях, которые одобрены ФФУ и УПЛ официально", – заявил Палкин.
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Источники: Террикон, Канал Футбол
Тэги: чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Карпаты Львов , премьер-лига

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