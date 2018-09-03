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Хацкевич передумал уходить из "Динамо": "Это все эмоции" https://www.segodnya.ua/img/article/11675/49_main.1535957638.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11675/49_tn.1535957638.jpg Новости Тренер проведет разговор с Игорем Суркисом, после чего будет принято окончательное решение по его будущему
Александр Хацкевич. Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Александр Хацкевич. Фото ФК "Динамо"

Хацкевич передумал уходить из "Динамо": "Это все эмоции"

Тренер проведет разговор с Игорем Суркисом, после чего будет принято окончательное решение по его будущему

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич, намекнувший об уходе из команды после поражения львовским "Карпатам" (0:2) в 7-м туре чемпионата Украины, объяснил свои слова на послематчевой пресс-конференции эмоциями. Он не собирается уходить в отставку, но все же намерен поговорить с президентом клуба.

"Нужно научиться держать удар. Это первое поражение в чемпионате. Тяжело это принять, но такие решения не принимаются сразу после игры. Все обсудим с президентом после игры. Это все эмоции. Может, где-то неправильно поставил запятую или ударение. Я не ухожу. Есть время подумать. Поговорили с ребятами после игры. Их поддержка очень важна. Сейчас они переключатся на сборную, а дальше все в наших руках. С президентом у нас есть взаимопонимание. После неудачных матчей мы лучше свяжемся с ним после того, как переспим с этими мыслями ночь.

Киевляне всухую проиграли "Карпатам", пропустив два гола в первом тайме от Марьяна Шведа. После перерыва динамовцы полностью поменяли игру. но хотя бы сократить отставание не сумели, несмотря на удаление в составе "Карпат".

Напомним, что на этой неделе "Динамо" по сумме двух матчей проиграло "Аяксу" и не смогло пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.

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Источник: Динамомания
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, Александр Хацкевич
 
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