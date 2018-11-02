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Хэллоуин, киберзона и легенды: какие развлечения ждут фанатов перед матчем "Шахтер" – "Динамо" https://www.segodnya.ua/img/article/11852/80_main.1541178584.png https://www.segodnya.ua/img/article/11852/80_tn.1541178584.png Новости В Харькове в день матча ожидается насыщенная программа для болельщиков
Афиша матча &quot;Шахтер&quot; - &quot;Динамо&quot;
Афиша матча "Шахтер" - "Динамо"

Хэллоуин, киберзона и легенды: какие развлечения ждут фанатов перед матчем "Шахтер" – "Динамо"

В Харькове в день матча ожидается насыщенная программа для болельщиков

Матч "Шахтер" – "Динамо", который 3 ноября состоится в Харькове на стадионе "Динамо" (начало – 17:00), станет большим праздником для всех его участников, включая болельщиков. Уже традиционно в день поединка на стадионе будет организован Shakhtar Fan Fest. Болельщиков в секторах 20–29 ждет насыщенная развлекательная программа.

В нее входят: декорированная в стиле "Хэллоуин" сцена, выступление музыкантов, работа аниматоров, диджеев и MC, аквагрим, конфеты для детей на всех футбольных аттракционах, фото и конкурсы, а также кибер-зона с FIFA 19 и фаер-шоу в перерыве.

А для посетителей Shakhtar Lounge в ресторане запланирована студия с участием легенд клубов.

С 1 ноября в Харькове начала работать фотовыставка, посвященная истории выступлений "Шахтера" в Лиге чемпионов.

Напомним, что приобрести билеты можно в кассах стадиона "Металлист" ежедневно с 10:00 до 19:00, а также на официальном сайте "Шахтера", на сайтах-партнерах клуба и в розничной торговой сети Харькова.

Стоимость билетов на матч "Шахтер" – "Динамо":

  • Standard: 40, 60, 80, 120, 150 и 200 гривен;
  • SkyUp Сlub (без пакета гостеприимства): 400 гривен;
  • Club 1936 (снек-меню): 800 гривен;
  • Roof Club (с пакетом гостеприимства): 1 500 гривен;
  • Shakhtar Lounge (с пакетом гостеприимства): 2 000 гривен;
  • Sky Box: 4 000 и 5 000 гривен.
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Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Тэги: болельщики, чемпионат Украины, Динамо Киев, Шахтер Донецк
 
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