Хэллоуин, киберзона и легенды: какие развлечения ждут фанатов перед матчем "Шахтер" – "Динамо"

В Харькове в день матча ожидается насыщенная программа для болельщиков

Матч "Шахтер" – "Динамо", который 3 ноября состоится в Харькове на стадионе "Динамо" (начало – 17:00), станет большим праздником для всех его участников, включая болельщиков. Уже традиционно в день поединка на стадионе будет организован Shakhtar Fan Fest. Болельщиков в секторах 20–29 ждет насыщенная развлекательная программа.

В нее входят: декорированная в стиле "Хэллоуин" сцена, выступление музыкантов, работа аниматоров, диджеев и MC, аквагрим, конфеты для детей на всех футбольных аттракционах, фото и конкурсы, а также кибер-зона с FIFA 19 и фаер-шоу в перерыве.

А для посетителей Shakhtar Lounge в ресторане запланирована студия с участием легенд клубов.

С 1 ноября в Харькове начала работать фотовыставка, посвященная истории выступлений "Шахтера" в Лиге чемпионов.

Напомним, что приобрести билеты можно в кассах стадиона "Металлист" ежедневно с 10:00 до 19:00, а также на официальном сайте "Шахтера", на сайтах-партнерах клуба и в розничной торговой сети Харькова.

Стоимость билетов на матч "Шахтер" – "Динамо":