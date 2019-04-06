Холодный душ для "моряков": "Арсенал" увез из Одессы три очка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/8d2/259/5ca8d22592e73.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/8d2/259/5ca8d22592e73.jpg 2019-04-06T19:22:05+03:00 Новости "Канониры" до одного очка сократили отставание от "Черноморца" в УПЛ

Сегодня завершился 23-й тур чемпионата Украины по футболу. В последнем матче дня встречались команды, которые ведут прямую борьбу за выживание. В Одессе "Черноморец" принимал киевский "Арсенал".

Первый тайм оказался холодным душем для "моряков". Столичный клуб забил три гола. Счет был открыт уже на шестой минуте. Мезу мастерски реализовал выход один на один. Не подвела реализация и Вакуленко, который удвоил преимущество "Арсенала" с пенальти, за снос Ориховского. А вскоре и сам Ориховский увидел свою фамилию на табло после удара в угол.

"Черноморец" попытался вернуться в игру после перерыва. Воспользовавшись ошибкой голкипера Чорний забил гостям.

Однако ожидаемого штурма ворот "Арсенала" не последовало и столичный клуб хоть и остался на последнем месте в турнирной таблице, но отстает теперь от "Черноморца" всего одна одно очко.

"Черноморец" – "Арсенал" – 1:3

Голы: Чорний (62) – Мезу (6), Вакуленко (25, пен.), Ориховский (37)

Напомним, что ранее в 23 туре чемпионата Украины лидеры – "Шахтер" и "Динамо" – одержали победы. "Горняки" на выезде обыграли "третью силу" Премьер-лиги "Александрию", забив единственный гол с пенальти. А киевляне вырвали победу в поединке с "Зарей", уступая по ходу матча со счетом – 0:2.