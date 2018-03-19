Худжамов: "Слышал, "Динамо" уже гостиницу забронировало в Мариуполе"

Приморский город ждет приезда столичного гранда

Капитан "Мариуполя" Руслан Худжамов прокомментировал предстоящий матч против "Динамо" 1-го апреля в рамках 25-го тура чемпионата Украины.

Напомним, в августе киевляне отказались ехать в Мариуполь по соображениям безопасности. КДК ФФУ присудил "Динамо" техническое поражение за неявку на матч. В Киеве остались недовольны решением ФФУ и подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, но проиграли.

Тем не менее, президент "Динамо" Игорь Суркис продолжает настаивать, что его команда поедет в Мариуполь только при наличии гарантий безопасности.

"Ожидаем киевское "Динамо" у нас дома. Насколько я слышал, в этот раз они уже гостиницу забронировали, поэтому, думаю, что они приедут.

Какой настрой будет на эту встречу с учетом того, что на прошлый матч в Мариуполе "Динамо" не приехало? Не мы были инициаторами всех тех событий, поэтому настраиваемся на игру с "Динамо", как на игру с очередным сильным соперником. В первой шестерке не может быть и речи о недооценки соперника. Будем на каждую игру выходить и стараться прикладывать все силы, чтобы заполучить очки.

Дай Бог, чтобы потеплело. Тогда, думаю, немало людей придет на этот матч. А поддержка болельщиков в поединке с "Динамо" однозначно сыграет важную роль, – сказал Худжамов.