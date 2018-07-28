Игрок "Динамо" сломал нос и пропустит ближайший матч в чемпионате Украины

Шапаренко не сыграет против "Львова", а потом, возможно, будет работать в специальной маске

В матче второго тура чемпионата Украины против ФК "Львов" тренерский штаб киевского "Динамо" не сможет рассчитывать на полузащитника Николая Шапаренко. В матче предыдущего тура против полтавской "Ворсклы" (1:0) в столкновении с защитником полтавчан он сломал нос. Во Львове кандидат в сборную Украины точно не сыграет, а потом, возможно, будет работать в специальной маске.

Зато отбыл дисквалификацию защитник Никита Бурда, заработавший удаление в матче за Суперкубок Украины против "Шахтера" (1:0), вернулся в общую группу полузащитник Денис Гармаш – он получил рассечение ноги в том же матче против "горняков".

Сообщается, что дебютировать в первой команде может бразильский защитник Сидклей. Вчера он отыграл поединок за молодежную команду и сразу же отправился в расположение команды Хацкевича. "Динамо" купило защитника Сидклея у "Коринтианса". Соглашение с футболистом рассчитано на пять лет.

Напомним, что на днях состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. По ее итогам "Динамо" получило в соперники пражскую "Славию". Первый матч состоится в Праге на стадионе "Эден Арена" во вторник, 7 августа, начало – в 20:30 по киевскому времени. Ответный матч пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" во вторник, 14 августа.



