Игроков "Арсенала" проверят за безволие в игре с "Черноморцем"

Руководству киевского клуба не понравилось, как их футболисты упустили победу

В матче 16-го тура чемпионата Украины "Черноморец" наконец-то прервал антирекордную серию из девяти поражений, обыграв "Арсенал". Но сценарий развития событий, а также поведение киевских футболистов не понравились руководству клуба, которое отправит участников матча на проверку на детекторе лжи – так называемом полиграфе. Об этом сообщил журналист телеканала "Футбол-1" Игорь Бурбас.

"В "Арсенале" сегодня полиграф. Команду в полном составе "прогонят" через детектор лжи. У руководства клуба вопросы к игрокам по поводу результата в Одессе. Тем более, перед игрой были предупредительные звонки о подозрительных маневрах за пределами поля", - сообщил журналист у себя в Твиттере.

Напомним, что "Арсенал" на 62-й минуте первым забил в матче. Дубинчак слева навесил, Фещук пробил головой и попал мячом в перекладину, а на добивании первым оказался Семенюк – 0:1.

Но победный счет продержался пять минут. Одесситов выручил джокер – 19-летний полузащитник юношеской сборной Украины Мусолитин, сын известного в прошлом футболиста, эффектно, в падении, ударом головой замкнул навес Чорния с правого края.

И тут же Коваль, как позже выяснилось, поставил победную точку для "Черноморца". Семенив перед штрафной вступил в отбор, получилось удачно, тут же пошла передача на Коваля, который в окружении трех оппонентов успел развернуться и низовым ударом забить – 2:1.

Вот кто играл у киевлян в этом матче.

"Арсенал": Ситало – Майданевич, Зозуля (Насонов, 52), Сагуткин, Дубинчак – Акакпо – Семенюк, Домбровский, Ориховский (Баланюк, 75), Вакулко (Лола, 46) – Фещук.

Напомним, что недавно появилась информация о пожизненной дисквалификации шестерых игроков донецкого "Олимпика" за участие в договорных матчах.